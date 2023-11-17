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В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ
В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023
В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ
Более 310 мирных жителей пострадали и 69 погибли при украинских обстрелах территорий Запорожской области, контролируемых ВС РФ, с начала специальной военной... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:05
2023-11-17T12:05
2023-11-17T12:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
токмак
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Более 310 мирных жителей пострадали и 69 погибли при украинских обстрелах территорий Запорожской области, контролируемых ВС РФ, с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. "На данный момент от обстрелов со стороны украинских боевиков на территории Запорожской области, контролируемой правительством России, пострадали 314 человек. Еще 69 погибли", - сказал собеседник агентства. В числе прочего фиксировались прицельные обстрелы ВСУ двух городских больниц, в Токмаке и Васильевке. На данный момент медучреждения работают в штатном режиме.
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Токмак
В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ
Минздрав Запорожской области: в регионе погибли 69 жителей с начала спецоперации