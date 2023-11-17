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В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910049831.html
В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ
В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023
В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ
Более 310 мирных жителей пострадали и 69 погибли при украинских обстрелах территорий Запорожской области, контролируемых ВС РФ, с начала специальной военной... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:05
2023-11-17T12:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
токмак
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Более 310 мирных жителей пострадали и 69 погибли при украинских обстрелах территорий Запорожской области, контролируемых ВС РФ, с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. "На данный момент от обстрелов со стороны украинских боевиков на территории Запорожской области, контролируемой правительством России, пострадали 314 человек. Еще 69 погибли", - сказал собеседник агентства. В числе прочего фиксировались прицельные обстрелы ВСУ двух городских больниц, в Токмаке и Васильевке. На данный момент медучреждения работают в штатном режиме.
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Токмак
В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ

Минздрав Запорожской области: в регионе погибли 69 жителей с начала спецоперации

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Более 310 мирных жителей пострадали и 69 погибли при украинских обстрелах территорий Запорожской области, контролируемых ВС РФ, с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
"На данный момент от обстрелов со стороны украинских боевиков на территории Запорожской области, контролируемой правительством России, пострадали 314 человек. Еще 69 погибли", - сказал собеседник агентства.
В числе прочего фиксировались прицельные обстрелы ВСУ двух городских больниц, в Токмаке и Васильевке. На данный момент медучреждения работают в штатном режиме.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 ноября, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныТокмак
 
 
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