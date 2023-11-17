https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910049831.html

В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ

В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023

В Запорожской области с начала СВО погибли 69 жителей при обстрелах ВСУ

Более 310 мирных жителей пострадали и 69 погибли при украинских обстрелах территорий Запорожской области, контролируемых ВС РФ, с начала специальной военной... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:05

2023-11-17T12:05

2023-11-17T12:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

токмак

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Более 310 мирных жителей пострадали и 69 погибли при украинских обстрелах территорий Запорожской области, контролируемых ВС РФ, с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. "На данный момент от обстрелов со стороны украинских боевиков на территории Запорожской области, контролируемой правительством России, пострадали 314 человек. Еще 69 погибли", - сказал собеседник агентства. В числе прочего фиксировались прицельные обстрелы ВСУ двух городских больниц, в Токмаке и Васильевке. На данный момент медучреждения работают в штатном режиме.

запорожская область

токмак

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запорожская область, вооруженные силы украины, токмак