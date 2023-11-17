На Краснолиманском направлении выросли потери ВСУ, заявил Марочко
Марочко: в районе Серебрянского лесничества выросли безвозвратные потери ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Безвозвратные потери среди личного состава ВСУ резко возросли в районе Серебрянского лесничества из-за недостаточной огневой поддержки украинских штурмовых подразделений, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что также на рост потерь на этом участке фронта влияет сокращение эвакуационных мероприятий, и раненые украинские военнослужащие зачастую умирают от кровопотери, не дождавшись эвакуации.
Накануне в сводке Минобороны РФ сообщалось, что на краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.