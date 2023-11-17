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На Краснолиманском направлении выросли потери ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910000317.html
На Краснолиманском направлении выросли потери ВСУ, заявил Марочко
На Краснолиманском направлении выросли потери ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 17.11.2023
На Краснолиманском направлении выросли потери ВСУ, заявил Марочко
Безвозвратные потери среди личного состава ВСУ резко возросли в районе Серебрянского лесничества из-за недостаточной огневой поддержки украинских штурмовых... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:31
2023-11-17T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Безвозвратные потери среди личного состава ВСУ резко возросли в районе Серебрянского лесничества из-за недостаточной огневой поддержки украинских штурмовых подразделений, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что также на рост потерь на этом участке фронта влияет сокращение эвакуационных мероприятий, и раненые украинские военнослужащие зачастую умирают от кровопотери, не дождавшись эвакуации. Накануне в сводке Минобороны РФ сообщалось, что на краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.
https://ria.ru/20231115/ataki-1909598867.html
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в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
На Краснолиманском направлении выросли потери ВСУ, заявил Марочко

Марочко: в районе Серебрянского лесничества выросли безвозвратные потери ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Безвозвратные потери среди личного состава ВСУ резко возросли в районе Серебрянского лесничества из-за недостаточной огневой поддержки украинских штурмовых подразделений, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт отметил, что также на рост потерь на этом участке фронта влияет сокращение эвакуационных мероприятий, и раненые украинские военнослужащие зачастую умирают от кровопотери, не дождавшись эвакуации.
Накануне в сводке Минобороны РФ сообщалось, что на краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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