https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910000317.html

На Краснолиманском направлении выросли потери ВСУ, заявил Марочко

На Краснолиманском направлении выросли потери ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 17.11.2023

На Краснолиманском направлении выросли потери ВСУ, заявил Марочко

Безвозвратные потери среди личного состава ВСУ резко возросли в районе Серебрянского лесничества из-за недостаточной огневой поддержки украинских штурмовых... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:31

2023-11-17T08:31

2023-11-17T08:31

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Безвозвратные потери среди личного состава ВСУ резко возросли в районе Серебрянского лесничества из-за недостаточной огневой поддержки украинских штурмовых подразделений, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что также на рост потерь на этом участке фронта влияет сокращение эвакуационных мероприятий, и раненые украинские военнослужащие зачастую умирают от кровопотери, не дождавшись эвакуации. Накануне в сводке Минобороны РФ сообщалось, что на краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.

https://ria.ru/20231115/ataki-1909598867.html

https://ria.ru/20231116/vsu-1909848852.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины