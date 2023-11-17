https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1909993550.html

Пленный рассказал, как наемники в ВСУ пытаются избежать российских ударов

Пленный рассказал, как наемники в ВСУ пытаются избежать российских ударов - РИА Новости, 17.11.2023

Пленный рассказал, как наемники в ВСУ пытаются избежать российских ударов

Иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещают в Славянске, они живут на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T06:04

2023-11-17T06:04

2023-11-17T06:04

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещают в Славянске, они живут на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов, сообщил РИА Новости пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзе. Он рассказал, что служил в звании младшего сержанта во "втором интернациональном легионе обороны Украины", в третьем взводе первой роты на должности стрелка­снайпера. На днях он попал в плен с другим грузинским наемником в лесу под Кременной. Их снайперская пара шла на точку для стрельбы, но ошиблась дорогой и попала на позиции бойцов российской группировки "Отважные". По словам Чубетидзе, во "легионе" есть две роты под названиями "Альфа" и "Чарли". В первую входят выходцы из ближнего зарубежья, а во вторую попадают иностранцы, которым нужен переводчик. В "Чарли" есть граждане Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран. Большая часть этих наемников имеет опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Средней Азии, рассказал Чубетидзе. "В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира – если большая, могут жить четверо", – сказал он. Чубетидзе добавил, что также на съемных квартирах располагаются и иностранцы из дальнего зарубежья. По его словам, это может быть связано с боязнью командования располагать весь личный состав в одном месте, так как российские Вооруженные силы могут ударить по помещению с наемниками. Собирают бойцов обычно в случайном месте, сообщают об этом незадолго, отметил Чубетидзе. "Наверное, командир боится бомбежки. <…> Когда он решает, где (встретиться – ред.), создает точку сбора сразу", – рассказал пленный. Он также рассказал, что родился в 1983 году в Гори. По его словам, в 2007 году он был задержан "властью Саакашвили" по делу о краже, вышел на свободу в 2011-м. Затем перебрался в Турцию, работал в Стамбуле в строительной сфере, но и там у него возникли проблемы с законом, и в 2015 году его депортировали на родину. Он также рассказал, что после этого из-за отсутствия работы перебрался на Украину, где в 2016 году подписал первый контракт с ВСУ. Служил во взводе снабжения в 72-й бригаде по 2019 год. По его словам, потом у него снова были проблемы с грузинским правосудием – он с 2019 года был в розыске на родине за попытку штурма парламента Грузии и участие в беспорядках, ему "светило от семи до 15 лет". Чубетидзе рассказал, что у него не было документов – получить новый грузинский паспорт он не мог. Жил в Киеве вместе с детьми и женой. В 2022 году украинская полиция задержала его за драку на улице, после чего он провел десять месяцев в СИЗО в ожидании приговора суда. Там был завербован "украинской контрразведкой" и подписал контракт с "интернациональным легионом".

https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1909989690.html

https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1909993025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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славянск, кременная, франция, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина