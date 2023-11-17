https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1909993025.html

Расчет тульских десантников поразил пехоту и склады ВСУ под Соледаром

Расчет тульских десантников поразил пехоту и склады ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 17.11.2023

Расчет тульских десантников поразил пехоту и склады ВСУ под Соледаром

Расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T06:01

2023-11-17T06:01

2023-11-17T06:01

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ. После завершения боевой работы расчет гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - говорится в сообщении. Огонь велся из 152-миллиметровой гаубицы Д-20. Орудия работают в связке с разведывательными беспилотниками, которые засекают цели, после чего их координаты передаются на пункт управления, который высчитывает исходные данные, куда нужно навести орудие. Обычно в задачи гаубиц Д-20 входит контрбатарейная борьба, уничтожение пунктов управления ВСУ, разрушение оборонительных сооружений, уничтожение складов боеприпасов, техники и личного состава противника. Гаубицы ведут огонь на дальность до 17 километров и могут выпускать до пяти снарядов в минуту.

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донецкая народная республика, россия, соледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность