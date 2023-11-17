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Расчет тульских десантников поразил пехоту и склады ВСУ под Соледаром
Расчет тульских десантников поразил пехоту и склады ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 17.11.2023
Расчет тульских десантников поразил пехоту и склады ВСУ под Соледаром
Расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:01
2023-11-17T06:01
2023-11-17T06:01
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ. После завершения боевой работы расчет гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - говорится в сообщении. Огонь велся из 152-миллиметровой гаубицы Д-20. Орудия работают в связке с разведывательными беспилотниками, которые засекают цели, после чего их координаты передаются на пункт управления, который высчитывает исходные данные, куда нужно навести орудие. Обычно в задачи гаубиц Д-20 входит контрбатарейная борьба, уничтожение пунктов управления ВСУ, разрушение оборонительных сооружений, уничтожение складов боеприпасов, техники и личного состава противника. Гаубицы ведут огонь на дальность до 17 километров и могут выпускать до пяти снарядов в минуту.
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донецкая народная республика, россия, соледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Соледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет тульских десантников поразил пехоту и склады ВСУ под Соледаром
Расчет Д-20 тульских десантников поразил пехоту и склады ВСУ под Соледаром
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ. После завершения боевой работы расчет гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - говорится в сообщении.
Огонь велся из 152-миллиметровой гаубицы Д-20. Орудия работают в связке с разведывательными беспилотниками, которые засекают цели, после чего их координаты передаются на пункт управления, который высчитывает исходные данные, куда нужно навести орудие.
Обычно в задачи гаубиц Д-20 входит контрбатарейная борьба, уничтожение пунктов управления ВСУ, разрушение оборонительных сооружений, уничтожение складов боеприпасов, техники и личного состава противника. Гаубицы ведут огонь на дальность до 17 километров и могут выпускать до пяти снарядов в минуту.
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