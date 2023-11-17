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Астраханец выжил после взрыва гранаты и удара током в шесть тысяч вольт
Астраханец выжил после взрыва гранаты и удара током в шесть тысяч вольт - РИА Новости, 17.11.2023
Астраханец выжил после взрыва гранаты и удара током в шесть тысяч вольт
Врачи в Астраханской области спасли бывшего участника спецоперации на Украине после мощного удара током, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:35
2023-11-17T18:35
2023-11-17T19:14
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя — РИА Новости. Врачи в Астраханской области спасли бывшего участника спецоперации на Украине после мощного удара током, сообщили в региональном Минздраве.Как уточняется, мужчина получил "производственную электротравму в результате работы с напряжением шесть тысяч вольт" в начале сентября. С тех пор он перенес семь операций."При поступлении в ожоговое отделение состояние пациента было критическим. Он прибыл с частичной потерей памяти и серьезными ожогами на шее, правом плече, спине и левой руке", — подчеркнула анестезиолог-реаниматолог Екатерина Мельникова.По ее словам, мужчина получил ожоги различных степеней, их общая площадь составила более 15 процентов кожного покрова. Некоторые его раны обуглились и покрылись копотью. Из-за серьезного повреждения врачам пришлось ампутировать ему часть руки. Также специалисты провели три операции по пересадке кожи и четыре — по удалению некротических участков. Сейчас пациент чувствует себя лучше и проходит многоэтапную реабилитацию в больнице. Как рассказал сам мужчина, это не первый случай, когда он был в шаге от смерти. Во время службы в зоне спецоперации его машину атаковал беспилотник, который сбросил гранату в тот момент, когда боец вылез из люка, чтобы подышать воздухом."Дрон промахнулся, граната ударилась о броню машины, отлетела и взорвалась на земле, в метрах двух от меня. Осколки попали в мой бронежилет", — отметил он.Мужчина назвал произошедшее в зоне СВО чудом, равно как и то, что он выжил после сильного удара током.
https://ria.ru/20230807/tok-1888642581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, происшествия, ситуация в днр и лнр
Астраханская область, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Астраханец выжил после взрыва гранаты и удара током в шесть тысяч вольт
Врачи спасли астраханца после удара током в шесть тысяч вольт и взрыва гранаты
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя — РИА Новости. Врачи в Астраханской области спасли бывшего участника спецоперации на Украине после мощного удара током, сообщили в региональном Минздраве.
Как уточняется, мужчина получил "производственную электротравму в результате работы с напряжением шесть тысяч вольт" в начале сентября. С тех пор он перенес семь операций.
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«
"При поступлении в ожоговое отделение состояние пациента было критическим. Он прибыл с частичной потерей памяти и серьезными ожогами на шее, правом плече, спине и левой руке", — подчеркнула анестезиолог-реаниматолог Екатерина Мельникова.
По ее словам, мужчина получил ожоги различных степеней, их общая площадь составила более 15 процентов кожного покрова. Некоторые его раны обуглились и покрылись копотью. Из-за серьезного повреждения врачам пришлось ампутировать ему часть руки. Также специалисты провели три операции по пересадке кожи и четыре — по удалению некротических участков. Сейчас пациент чувствует себя лучше и проходит многоэтапную реабилитацию в больнице.
Как рассказал сам мужчина, это не первый случай, когда он был в шаге от смерти. Во время службы в зоне спецоперации его машину атаковал беспилотник, который сбросил гранату в тот момент, когда боец вылез из люка, чтобы подышать воздухом.
"Дрон промахнулся, граната ударилась о броню машины, отлетела и взорвалась на земле, в метрах двух от меня. Осколки попали в мой бронежилет", — отметил он.
Мужчина назвал произошедшее в зоне СВО чудом, равно как и то, что он выжил после сильного удара током.
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