https://ria.ru/20231117/sotrudnichestvo-1910178285.html

Адыгея и банк "Кубань Кредит" договорились о продолжении сотрудничества

Адыгея и банк "Кубань Кредит" договорились о продолжении сотрудничества - РИА Новости, 17.11.2023

Адыгея и банк "Кубань Кредит" договорились о продолжении сотрудничества

Власти Адыгеи и банка "Кубань Кредит" договорились о продолжении сотрудничества в рамках региональных программ и социальных проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:33

2023-11-17T19:33

2023-11-17T19:36

республика адыгея

экономика

мурат кумпилов

кубань кредит

майкоп

республика адыгея

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МАЙКОП, 17 ноя - РИА Новости. Власти Адыгеи и банка "Кубань Кредит" договорились о продолжении сотрудничества в рамках региональных программ и социальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Главы Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с председателем наблюдательного совета банка "Кубань Кредит" Виктором Будариным, на которой стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества по проектам, реализующимся в республике. Ранее в сотрудничестве с банком в Майкопе были построены дома для детей-сирот, шесть многоквартирных жилых домов, объекты инженерной инфраструктуры. Теперь в одном из микрорайонов республиканской столицы планируется строительство нескольких многоэтажных домов в рамках комплексного развития территории. "Наша совместная деятельность с КБ "Кубань Кредит", ЗАО "ОБД" охватывает широкий спектр взаимодействия. В последнее время увеличивается объем инвествложений, реализуются новые проекты… Для нас важно, чтобы совместная работа влияла на рост экономики, улучшение качества жизни наших жителей. Поэтому продолжим взаимодействие с надежными партнерами, социально ответственным бизнесом, который вносит вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи, участвует в восстановлении новых регионов", – сказал в ходе встречи Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Глава банка, в свою очередь, отметил благоприятные условия для воплощения в жизнь бизнес-проектов, созданные в республике. "Бударин подчеркнул, что возглавляемые им компании готовы к участию в региональных программах, проектах, которые положительно повлияют на инвестиционную привлекательность региона; к расширению линейки финансовых услуг для поддержки малого и среднего бизнеса", - добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20231116/sotsobekty-1909861521.html

https://ria.ru/20231108/adygeya-1908215860.html

майкоп

республика адыгея

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурат кумпилов, кубань кредит , майкоп, республика адыгея