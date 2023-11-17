Адыгея и банк "Кубань Кредит" договорились о продолжении сотрудничества
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп. Архивное фото
МАЙКОП, 17 ноя - РИА Новости. Власти Адыгеи и банка "Кубань Кредит" договорились о продолжении сотрудничества в рамках региональных программ и социальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Главы Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с председателем наблюдательного совета банка "Кубань Кредит" Виктором Будариным, на которой стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества по проектам, реализующимся в республике. Ранее в сотрудничестве с банком в Майкопе были построены дома для детей-сирот, шесть многоквартирных жилых домов, объекты инженерной инфраструктуры. Теперь в одном из микрорайонов республиканской столицы планируется строительство нескольких многоэтажных домов в рамках комплексного развития территории.
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"Наша совместная деятельность с КБ "Кубань Кредит", ЗАО "ОБД" охватывает широкий спектр взаимодействия. В последнее время увеличивается объем инвествложений, реализуются новые проекты… Для нас важно, чтобы совместная работа влияла на рост экономики, улучшение качества жизни наших жителей. Поэтому продолжим взаимодействие с надежными партнерами, социально ответственным бизнесом, который вносит вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи, участвует в восстановлении новых регионов", – сказал в ходе встречи Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Глава банка, в свою очередь, отметил благоприятные условия для воплощения в жизнь бизнес-проектов, созданные в республике.
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"Бударин подчеркнул, что возглавляемые им компании готовы к участию в региональных программах, проектах, которые положительно повлияют на инвестиционную привлекательность региона; к расширению линейки финансовых услуг для поддержки малого и среднего бизнеса", - добавляется в пресс-релизе.