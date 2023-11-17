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Иркутская область и "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 17.11.2023
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Иркутская область
 
19:25 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/soglashenie-1910177124.html
Иркутская область и "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве
Иркутская область и "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 17.11.2023
Иркутская область и "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве
На Международной выставке-форуме "Россия" состоялось подписание соглашения правительства Иркутской области с государственной корпорацией "Роскосмос", передает... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:25
2023-11-17T19:25
иркутская область
иркутская область
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" состоялось подписание соглашения правительства Иркутской области с государственной корпорацией "Роскосмос", передает корреспондент РИА Новости. В пятницу на выставке-форуме "Россия" отмечается День Иркутской области. На форуме правительство Иркутской области подписало ряд соглашений о сотрудничестве с инвесторами, общественными организациями и другими субъектами РФ. "Иркутская область, как и многие другие регионы Сибири, страдает от лесных пожаров. Новые возможности мониторинга, который предлагает "Роскосмос", позволят быстрее принимать ряд управленческих решений. В свою очередь, специалисты научно-образовательного кластера Иркутской области готовы предоставить ряд предложений для "Роскосмоса", поэтому это взаимовыгодное сотрудничество. Еще мы планируем построить геофизический комплекс, который ближний космос возьмет на постоянный мониторинг. Это серьезная заявка, ведь сегодня ближним космосом никто не занимается вплотную", - сказал журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также для гостей форума организовали показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, творческое соревнование Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра и другие яркие мероприятия. Еще среди гостей разыгрываются путевки на Байкал. Миллионному посетителю международной выставки вручили три билета на балет "Щелкунчик" в Большой театр. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Иркутской области представлен в павильоне 75.
https://ria.ru/20231117/priangare-1910173914.html
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иркутская область, россия, космос - риа наука, байкал, игорь кобзев, роскосмос, большой театр, выставка-форум "россия"
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Космос - РИА Наука, Байкал, Игорь Кобзев, Роскосмос, Большой театр, Выставка-форум "Россия"

Иркутская область и "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" состоялось подписание соглашения правительства Иркутской области с государственной корпорацией "Роскосмос", передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу на выставке-форуме "Россия" отмечается День Иркутской области. На форуме правительство Иркутской области подписало ряд соглашений о сотрудничестве с инвесторами, общественными организациями и другими субъектами РФ.
Презентация интерактивного стенда Иркутской области на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Вчера, 19:08
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"Иркутская область, как и многие другие регионы Сибири, страдает от лесных пожаров. Новые возможности мониторинга, который предлагает "Роскосмос", позволят быстрее принимать ряд управленческих решений. В свою очередь, специалисты научно-образовательного кластера Иркутской области готовы предоставить ряд предложений для "Роскосмоса", поэтому это взаимовыгодное сотрудничество. Еще мы планируем построить геофизический комплекс, который ближний космос возьмет на постоянный мониторинг. Это серьезная заявка, ведь сегодня ближним космосом никто не занимается вплотную", - сказал журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Также для гостей форума организовали показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, творческое соревнование Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра и другие яркие мероприятия. Еще среди гостей разыгрываются путевки на Байкал. Миллионному посетителю международной выставки вручили три билета на балет "Щелкунчик" в Большой театр.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Иркутской области представлен в павильоне 75.
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Вчера, 15:27
 
Иркутская областьИркутская областьРоссияКосмос - РИА НаукаБайкалИгорь КобзевРоскосмосБольшой театрВыставка-форум "Россия"
 
 
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