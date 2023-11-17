https://ria.ru/20231117/sochi-1910116976.html

В Сочи рассказали о ценах на ски-пассы на горнолыжных курортах

В Сочи рассказали о ценах на ски-пассы на горнолыжных курортах - РИА Новости, 17.11.2023

В Сочи рассказали о ценах на ски-пассы на горнолыжных курортах

Цены на единые ски-пассы в трех крупных горных курортах Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" останутся на уровне прошлого года, сообщил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:10

2023-11-17T16:10

2023-11-17T16:10

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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Цены на единые ски-пассы в трех крупных горных курортах Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" останутся на уровне прошлого года, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024. "Что касается стоимости (единых – прим.) ски-пассов – цены здесь останутся на уровне прошлого зимнего сезона: в праздники это 4600 рублей взрослый и 2600 рублей детский, в обычные дни – 3 900 рублей взрослый и 2 300 рублей детский", – сказал Руппель. Вице-губернатор добавил, что на всех курортах действуют прогрессивные системы скидок, которые зависят от времени и периода катания, а также предлагаются разным категориям гостей. В сезоне 2019 года между курортами "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" был подписан договор о введении единого билета, который дает право лыжникам и сноубордистам кататься на трассах трех комплексов, пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе.

https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

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