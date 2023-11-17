Рейтинг@Mail.ru
В Сочи рассказали о ценах на ски-пассы на горнолыжных курортах - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:10 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/sochi-1910116976.html
В Сочи рассказали о ценах на ски-пассы на горнолыжных курортах
В Сочи рассказали о ценах на ски-пассы на горнолыжных курортах - РИА Новости, 17.11.2023
В Сочи рассказали о ценах на ски-пассы на горнолыжных курортах
Цены на единые ски-пассы в трех крупных горных курортах Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" останутся на уровне прошлого года, сообщил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:10
2023-11-17T16:10
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
краснодарский край
роза хутор
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6e52f684a11ac83b41111f853cdfdf3f.jpg
КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Цены на единые ски-пассы в трех крупных горных курортах Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" останутся на уровне прошлого года, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024. "Что касается стоимости (единых – прим.) ски-пассов – цены здесь останутся на уровне прошлого зимнего сезона: в праздники это 4600 рублей взрослый и 2600 рублей детский, в обычные дни – 3 900 рублей взрослый и 2 300 рублей детский", – сказал Руппель. Вице-губернатор добавил, что на всех курортах действуют прогрессивные системы скидок, которые зависят от времени и периода катания, а также предлагаются разным категориям гостей. В сезоне 2019 года между курортами "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" был подписан договор о введении единого билета, который дает право лыжникам и сноубордистам кататься на трассах трех комплексов, пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
сочи
краснодарский край
красная поляна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b47230cc113a1ff5d9e59824c2ba14cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, краснодарский край, роза хутор, газпром, отдых в россии, красная поляна
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Краснодарский край, Роза Хутор, Газпром, отдых в России, Красная Поляна
В Сочи рассказали о ценах на ски-пассы на горнолыжных курортах

Власти: цены на ски-пассы в горах Сочи останутся на уровне прошлого года

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Цены на единые ски-пассы в трех крупных горных курортах Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" останутся на уровне прошлого года, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024.
"Что касается стоимости (единых – прим.) ски-пассов – цены здесь останутся на уровне прошлого зимнего сезона: в праздники это 4600 рублей взрослый и 2600 рублей детский, в обычные дни – 3 900 рублей взрослый и 2 300 рублей детский", – сказал Руппель.
Вице-губернатор добавил, что на всех курортах действуют прогрессивные системы скидок, которые зависят от времени и периода катания, а также предлагаются разным категориям гостей.
В сезоне 2019 года между курортами "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" был подписан договор о введении единого билета, который дает право лыжникам и сноубордистам кататься на трассах трех комплексов, пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе.
Девушка на курорте Гора соболиная
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России
10 ноября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСочиКраснодарский крайРоза ХуторГазпромотдых в РоссииКрасная Поляна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала