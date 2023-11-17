https://ria.ru/20231117/smi-1910018272.html
Газета LA Times осудила репортеров, критиковавших Израиль
Газета LA Times осудила репортеров, критиковавших Израиль - РИА Новости, 17.11.2023
Газета LA Times осудила репортеров, критиковавших Израиль
Американская газета Los Angeles Times запретила репортерам, подписавшим открытое письмо с критикой действий Израиля, освещать события в секторе Газа в течение... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:05
2023-11-17T10:05
2023-11-17T10:05
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909197295_43:275:3054:1969_1920x0_80_0_0_4ff62e53cece15e9bbd86d40a51c8f14.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американская газета Los Angeles Times запретила репортерам, подписавшим открытое письмо с критикой действий Израиля, освещать события в секторе Газа в течение как минимум трех месяцев, сообщает портал Semafor со ссылкой на источники. "Los Angeles Times запрещает своим сотрудникам освещать войну в Газе в течение по меньшей мере трех месяцев, если они подписали открытое письмо с резкой критикой военных операций Израиля в регионе", - передает портал. Как сообщается, открытое письмо подписали около 10 журналистов. В нем содержалась критика бомбардировок Газы Израилем и отмечалось, что военные действия наносят вред журналистам и представляют угрозу для сбора новостей. Письмо также призывало редакции при описании бомбардировок Газы Израилем использовать такие выражения, как "апартеид", "этнические чистки" и "геноцид". Открытое письмо было опубликовано в начале ноября, на данный момент его подписали около 600 бывших и действующих журналистов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231109/zhuranlist-1908495632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Газета LA Times осудила репортеров, критиковавших Израиль
LA Times запретила репортерам, критиковавшим Израиль, освещать события в Газе
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости.
Американская газета Los Angeles Times
запретила репортерам, подписавшим открытое письмо с критикой действий Израиля, освещать события в секторе Газа в течение как минимум трех месяцев, сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.
"Los Angeles Times запрещает своим сотрудникам освещать войну в Газе в течение по меньшей мере трех месяцев, если они подписали открытое письмо с резкой критикой военных операций Израиля в регионе", - передает портал.
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Как сообщается, открытое письмо подписали около 10 журналистов. В нем содержалась критика бомбардировок Газы Израилем и отмечалось, что военные действия наносят вред журналистам и представляют угрозу для сбора новостей. Письмо также призывало редакции при описании бомбардировок Газы Израилем использовать такие выражения, как "апартеид", "этнические чистки" и "геноцид".
Открытое письмо было опубликовано в начале ноября, на данный момент его подписали около 600 бывших и действующих журналистов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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