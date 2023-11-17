https://ria.ru/20231117/smertnost-1910181070.html

Младенческая смертность в Москве сократилась более чем в 2 раза с 2010 года

Младенческая смертность в Москве сократилась более чем в 2 раза с 2010 года - РИА Новости, 17.11.2023

Младенческая смертность в Москве сократилась более чем в 2 раза с 2010 года

Младенческая смертность в Москве сократилась более чем в два раза с 2010 года, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:53

2023-11-17T19:53

2023-11-17T19:53

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве сократилась более чем в два раза с 2010 года, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в Международный день недоношенных детей."По сравнению с 2010 годом у нас сократилась младенческая смертность более чем в два раза. Это очень высокие цифры, которыми мы гордимся. Мы достигли их благодаря комплексному подходу, строительству новых перинатальных центров, развитию действующих роддомов. Мы много лет назад максимально включили их в состав многопрофильных клиник, и сейчас делаем все, чтобы роддом находился на территории больницы", - сообщила вице-мэр.По ее словам, главная задача Москвы в оказании помощи роженицам и детям – обеспечить не только выживание ребенка, но и его дальнейшую полноценную жизнь и развитие. Сейчас в столице выхаживают детей с низкой массой тела практически в 99% случаев и экстремально низкой — в более чем 82%.Заммэра напомнила, что в Москве работают пять перинатальных центров, флагманский - Центр имени Ворохобова. Врачи там проводят уникальные внутриутробные операции.В данных центрах, а также в роддомах стараются вовлекать родителей в процесс лечения. Кроме того, там принято не разлучать маму и малыша. Здесь поощряется кормление грудью, даже в случае болезни ребенка. У родителей в некоторых клиниках есть возможность даже наблюдать через смартфон за малышом, такая функция доступна в круглосуточном режиме."Также особую роль в здравоохранении Москвы занимают центры компетенций, где женщины на стадии планирования беременности и во время беременности могут получить соответствующую помощь, если у них есть определенные патологии", - отметила Ракова.Она привела в пример несколько центров. Так, в больнице имени Баумана наблюдаются женщины с сахарным диабетом, в Филатовской больнице - с сосудистой патологией, а в 52 больнице – с нефрологическими заболеваниями.

https://ria.ru/20231110/smertnost-1908727649.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, анастасия ракова