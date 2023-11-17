https://ria.ru/20231117/slova-1910169654.html

Путин призвал не скатываться в крайности в вопросе заимствования слов

Путин призвал не скатываться в крайности в вопросе заимствования слов - РИА Новости, 17.11.2023

Путин призвал не скатываться в крайности в вопросе заимствования слов

Нужно не стесняться брать лучшее везде, но при этом не забывать своих корней, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о заимствованных словах в русском... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:48

2023-11-17T18:48

2023-11-17T18:58

культура

владимир путин

общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Нужно не стесняться брать лучшее везде, но при этом не забывать своих корней, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о заимствованных словах в русском языке."Мы всегда или часто, к сожалению, скатываемся в какие-то крайности. Нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать самое лучшее, что есть, где бы то ни было - на Востоке, на Западе, на Севере, на Юге. При этом никогда нельзя забывать своих собственных корней, опираться на традиции и, вот так прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

https://ria.ru/20230524/slova-1873585085.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия