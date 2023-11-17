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Путин призвал не скатываться в крайности в вопросе заимствования слов - РИА Новости, 17.11.2023
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Культура
 
18:48 17.11.2023 (обновлено: 18:58 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/slova-1910169654.html
Путин призвал не скатываться в крайности в вопросе заимствования слов
Путин призвал не скатываться в крайности в вопросе заимствования слов - РИА Новости, 17.11.2023
Путин призвал не скатываться в крайности в вопросе заимствования слов
Нужно не стесняться брать лучшее везде, но при этом не забывать своих корней, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о заимствованных словах в русском... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:48
2023-11-17T18:58
культура
владимир путин
общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Нужно не стесняться брать лучшее везде, но при этом не забывать своих корней, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о заимствованных словах в русском языке."Мы всегда или часто, к сожалению, скатываемся в какие-то крайности. Нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать самое лучшее, что есть, где бы то ни было - на Востоке, на Западе, на Севере, на Юге. При этом никогда нельзя забывать своих собственных корней, опираться на традиции и, вот так прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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владимир путин, общество, россия
Культура, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал не скатываться в крайности в вопросе заимствования слов

Путин призвал брать в русский язык лучшее, не забывая о собственных корнях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Нужно не стесняться брать лучшее везде, но при этом не забывать своих корней, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о заимствованных словах в русском языке.
"Мы всегда или часто, к сожалению, скатываемся в какие-то крайности. Нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать самое лучшее, что есть, где бы то ни было - на Востоке, на Западе, на Севере, на Юге. При этом никогда нельзя забывать своих собственных корней, опираться на традиции и, вот так прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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