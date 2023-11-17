https://ria.ru/20231117/sistema-1910056256.html

В Югре создали информационную систему для помощи участникам СВО

В Югре создали информационную систему для помощи участникам СВО - РИА Новости, 17.11.2023

В Югре создали информационную систему для помощи участникам СВО

Информационный ресурс для организации сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции заработал в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:30

2023-11-17T12:30

2023-11-17T12:30

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Информационный ресурс для организации сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции заработал в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости начальник отдела патриотических проектов и программ департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Константин Воронов. "В Югре заработала автоматизированная информационная система организации сбора гуманитарной помощи, благодаря которой каждый житель региона может оказать посильную поддержку землякам – участникам специальной военной операции. В самой информационной системе у донора есть доступ к открытым для обеспечения помощи заявкам от воинских формирований, которые он может исполнить полностью или частично, как по запрашиваемой позиции, так и по количеству в каждой позиции", - сказал собеседник агентства. По его словам, добровольцем может стать любой желающий, в том числе и юридические лица. Для этого требуется перейти на сайт "Организации сбора гуманитарной помощи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" и подать заявку на регистрацию в качестве донора. После того, как заявка будет одобрена, человек может выбрать, как помочь военнослужащим, приобрести необходимое и передать ответственным лицам в любом из муниципалитетов Югры. Весь собранный гуманитарный груз будет направлен адресатам. В свою очередь проходящие службу военнослужащие Югры могут оформить заявку на имя губернатора Югры Натальи Комаровой с подписью командира воинской части и заявить о своих потребностях. При этом руководство региона выходит на связь с каждым заявителем, проверяет актуальность, значимость и уточняет сроки. После одобрения заявка направляется в открытый доступ для поиска донора. Отмечается, что на конец октября на сайте зарегистрировались 197 доноров-поставщиков, в числе которых физические и юридические лица. В общей сложности, в муниципалитетах Югры развернуто более 100 пунктов сбора гуманитарной помощи. Каждые две недели в гуманитарный лагерь в зоне проведения спецоперации вылетают группы добровольцев автономного округа, где помогают местным жителям, раздают гумпомощь, кормят горячей едой, обеспечивают питьевой режим, осуществляют эвакуацию жителей и оказывают медицинскую помощь в госпиталях. С начала специальной военной операции Югра направила более 3 тысяч тонн гуманитарного груза, включая автотранспорт, оборудование специального назначения, обмундирование, экипировку, медицинские изделия и препараты. За счет благотворительных средств приобретена разного вида помощь на сумму 139,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231115/eile-1909554040.html

https://ria.ru/20231110/profobuchenie-1908559752.html

ханты-мансийский автономный округ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова