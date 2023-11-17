https://ria.ru/20231117/shveytsariya-1910135732.html

Посольство России заявило, что нейтралитет Швейцарии ушел в прошлое

Посольство России заявило, что нейтралитет Швейцарии ушел в прошлое - РИА Новости, 17.11.2023

Посольство России заявило, что нейтралитет Швейцарии ушел в прошлое

Решение Швейцарии присоединиться к группе стран, призывающих к созданию трибунала против России из-за конфликта на Украине, показывает, что нейтралитет страны... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:44

2023-11-17T16:44

2023-11-17T16:44

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ЖЕНЕВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение Швейцарии присоединиться к группе стран, призывающих к созданию трибунала против России из-за конфликта на Украине, показывает, что нейтралитет страны ушел в прошлое, говорится в опубликованном заявлении на сайте посольства России в Берне. Накануне Швейцария объявила о присоединении к группе стран, выступающих за создание специального трибунала в Гааге для судебного преследования России из-за конфликта на Украине. "Расцениваем этот шаг как очередное подтверждение того, что швейцарский нейтралитет стал достоянием истории. Налицо предвзятый подход и дипломатия ad hoc, которая с лёгкостью жонглирует своими "принципами" в зависимости от политической конъюнктуры", - сказано в документе. Посольство добавляет, что при такой позиции "непонятно" как можно предлагать кому-либо посредничество, представительство интересов или иные "добрые услуги". "На этом фоне притязания швейцарской дипломатии на роль камертона в вопросах международного права вызывают откровенное недоумение. Возникает вопрос: где была швейцарская дипломатия со своими идеями "привлечения к ответственности" и организации международных трибуналов, когда вооруженные силы США дважды безнаказанно громили Ирак, уничтожая десятки тысяч мирных граждан? Во время бомбардировок НАТО городов Югославии (1999 г.)? Или когда международная коалиция бомбила Ливию (2011 г.), погребая под руинами то самое мирное население, которое должно было быть защищено в соответствии с резолюцией СБ ООН 1973?" - задаётся вопросом пресс-служба ведомства. Подчёркивается, что Швейцария вправе принимать решения по изменению статуса и собственной интерпретации нейтралитета, но "не стоит удивляться", когда другие страны окончательно перестанут воспринимать такой "нейтралитет" всерьёз. "Швейцарская конфедерация одной из первых признала суверенитет Косово в 2008 г., хотя он был провозглашен лишь решением местного парламента. Однако это никак не сказалось на других подобных случаях: к суверенному волеизъявлению жителей Крыма и Донбасса в ходе референдумов в контексте права народов на самоопределение остались безучастны", - отмечают в посольстве. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20231116/snaryadov-1909960646.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html

https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, россия, украина, ситуация в днр и лнр