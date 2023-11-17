Рейтинг@Mail.ru
Посольство России заявило, что нейтралитет Швейцарии ушел в прошлое - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/shveytsariya-1910135732.html
Посольство России заявило, что нейтралитет Швейцарии ушел в прошлое
Посольство России заявило, что нейтралитет Швейцарии ушел в прошлое - РИА Новости, 17.11.2023
Посольство России заявило, что нейтралитет Швейцарии ушел в прошлое
Решение Швейцарии присоединиться к группе стран, призывающих к созданию трибунала против России из-за конфликта на Украине, показывает, что нейтралитет страны... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:44
2023-11-17T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
россия
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727146632_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_7d020b3bab8e92b8f72bd341f07c3dfe.jpg
ЖЕНЕВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение Швейцарии присоединиться к группе стран, призывающих к созданию трибунала против России из-за конфликта на Украине, показывает, что нейтралитет страны ушел в прошлое, говорится в опубликованном заявлении на сайте посольства России в Берне. Накануне Швейцария объявила о присоединении к группе стран, выступающих за создание специального трибунала в Гааге для судебного преследования России из-за конфликта на Украине. "Расцениваем этот шаг как очередное подтверждение того, что швейцарский нейтралитет стал достоянием истории. Налицо предвзятый подход и дипломатия ad hoc, которая с лёгкостью жонглирует своими "принципами" в зависимости от политической конъюнктуры", - сказано в документе. Посольство добавляет, что при такой позиции "непонятно" как можно предлагать кому-либо посредничество, представительство интересов или иные "добрые услуги". "На этом фоне притязания швейцарской дипломатии на роль камертона в вопросах международного права вызывают откровенное недоумение. Возникает вопрос: где была швейцарская дипломатия со своими идеями "привлечения к ответственности" и организации международных трибуналов, когда вооруженные силы США дважды безнаказанно громили Ирак, уничтожая десятки тысяч мирных граждан? Во время бомбардировок НАТО городов Югославии (1999 г.)? Или когда международная коалиция бомбила Ливию (2011 г.), погребая под руинами то самое мирное население, которое должно было быть защищено в соответствии с резолюцией СБ ООН 1973?" - задаётся вопросом пресс-служба ведомства. Подчёркивается, что Швейцария вправе принимать решения по изменению статуса и собственной интерпретации нейтралитета, но "не стоит удивляться", когда другие страны окончательно перестанут воспринимать такой "нейтралитет" всерьёз. "Швейцарская конфедерация одной из первых признала суверенитет Косово в 2008 г., хотя он был провозглашен лишь решением местного парламента. Однако это никак не сказалось на других подобных случаях: к суверенному волеизъявлению жителей Крыма и Донбасса в ходе референдумов в контексте права народов на самоопределение остались безучастны", - отмечают в посольстве. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20231116/snaryadov-1909960646.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html
https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727146632_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_ae07bb0c57c6e715f9378f750a119476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посольство России заявило, что нейтралитет Швейцарии ушел в прошлое

Посольство России: Швейцария подтвердила, что ее нейтралитет ушел в историю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Города мира. Женева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение Швейцарии присоединиться к группе стран, призывающих к созданию трибунала против России из-за конфликта на Украине, показывает, что нейтралитет страны ушел в прошлое, говорится в опубликованном заявлении на сайте посольства России в Берне.
Накануне Швейцария объявила о присоединении к группе стран, выступающих за создание специального трибунала в Гааге для судебного преследования России из-за конфликта на Украине.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву
16 ноября, 21:19
"Расцениваем этот шаг как очередное подтверждение того, что швейцарский нейтралитет стал достоянием истории. Налицо предвзятый подход и дипломатия ad hoc, которая с лёгкостью жонглирует своими "принципами" в зависимости от политической конъюнктуры", - сказано в документе.
Посольство добавляет, что при такой позиции "непонятно" как можно предлагать кому-либо посредничество, представительство интересов или иные "добрые услуги". "На этом фоне притязания швейцарской дипломатии на роль камертона в вопросах международного права вызывают откровенное недоумение. Возникает вопрос: где была швейцарская дипломатия со своими идеями "привлечения к ответственности" и организации международных трибуналов, когда вооруженные силы США дважды безнаказанно громили Ирак, уничтожая десятки тысяч мирных граждан? Во время бомбардировок НАТО городов Югославии (1999 г.)? Или когда международная коалиция бомбила Ливию (2011 г.), погребая под руинами то самое мирное население, которое должно было быть защищено в соответствии с резолюцией СБ ООН 1973?" - задаётся вопросом пресс-служба ведомства. Подчёркивается, что Швейцария вправе принимать решения по изменению статуса и собственной интерпретации нейтралитета, но "не стоит удивляться", когда другие страны окончательно перестанут воспринимать такой "нейтралитет" всерьёз.
"Швейцарская конфедерация одной из первых признала суверенитет Косово в 2008 г., хотя он был провозглашен лишь решением местного парламента. Однако это никак не сказалось на других подобных случаях: к суверенному волеизъявлению жителей Крыма и Донбасса в ходе референдумов в контексте права народов на самоопределение остались безучастны", - отмечают в посольстве.
Женева - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Швейцария выразила готовность обсудить с Россией украинскую "формулу мира"
30 октября, 18:58
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Крест, высеченный в скале в ущелье Шолленен в память о русских воинах — участниках швейцарского похода Суворова
МИД выразил протест Швейцарии из-за осквернения мемориала русским воинам
14 октября, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала