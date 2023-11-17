Швеция представит Турции план по борьбе с террором
Anadolu: Швеция представит Турции план по борьбе с террором в стремлении в НАТО
© iStock.com / Alexander ShapovalovКоролевский дворец в Стокгольме
© iStock.com / Alexander Shapovalov
Королевский дворец в Стокгольме . Архивное фото
АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Швеция представит Турции "дорожную карту" по противодействию терроризму в рамках процесса по членству в НАТО, передает госагентство Anadolu со ссылкой на замглавы МИД Турции Бурака Акчапара.
Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции принял в четверг решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.
По данным агентства, на заседании выступил замглавы МИД Турции Акчапар и заявил, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу "сделает евроатлантический регион более безопасным", а также будет способствовать развитию двусторонних отношений Анкары и Стокгольма.
Как передает СМИ, дипломат отметил, что наблюдаются "положительные изменения" в восприятии шведской стороной "законных озабоченностей" Анкары в сфере безопасности, в первую очередь связанных с противодействием террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции)".
Акчапар сообщил, что "Швеция представит Турции "дорожную карту", содержащую обязанности и шаги, которые она должна предпринять для противодействия терроризму".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.