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Швеция представит Турции план по борьбе с террором - РИА Новости, 17.11.2023
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07:38 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/shvetsiya-1909997333.html
Швеция представит Турции план по борьбе с террором
Швеция представит Турции план по борьбе с террором - РИА Новости, 17.11.2023
Швеция представит Турции план по борьбе с террором
Швеция представит Турции "дорожную карту" по противодействию терроризму в рамках процесса по членству в НАТО, передает госагентство Anadolu со ссылкой на... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T07:38
2023-11-17T07:38
в мире
швеция
турция
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реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Швеция представит Турции "дорожную карту" по противодействию терроризму в рамках процесса по членству в НАТО, передает госагентство Anadolu со ссылкой на замглавы МИД Турции Бурака Акчапара. Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции принял в четверг решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. По данным агентства, на заседании выступил замглавы МИД Турции Акчапар и заявил, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу "сделает евроатлантический регион более безопасным", а также будет способствовать развитию двусторонних отношений Анкары и Стокгольма. Как передает СМИ, дипломат отметил, что наблюдаются "положительные изменения" в восприятии шведской стороной "законных озабоченностей" Анкары в сфере безопасности, в первую очередь связанных с противодействием террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции)". Акчапар сообщил, что "Швеция представит Турции "дорожную карту", содержащую обязанности и шаги, которые она должна предпринять для противодействия терроризму". Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231116/nato-1909895073.html
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в мире, швеция, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг
В мире, Швеция, Турция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг
Швеция представит Турции план по борьбе с террором

Anadolu: Швеция представит Турции план по борьбе с террором в стремлении в НАТО

© iStock.com / Alexander ShapovalovКоролевский дворец в Стокгольме
Королевский дворец в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© iStock.com / Alexander Shapovalov
Королевский дворец в Стокгольме . Архивное фото
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Швеция представит Турции "дорожную карту" по противодействию терроризму в рамках процесса по членству в НАТО, передает госагентство Anadolu со ссылкой на замглавы МИД Турции Бурака Акчапара.
Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции принял в четверг решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.
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По данным агентства, на заседании выступил замглавы МИД Турции Акчапар и заявил, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу "сделает евроатлантический регион более безопасным", а также будет способствовать развитию двусторонних отношений Анкары и Стокгольма.
Как передает СМИ, дипломат отметил, что наблюдаются "положительные изменения" в восприятии шведской стороной "законных озабоченностей" Анкары в сфере безопасности, в первую очередь связанных с противодействием террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции)".
Акчапар сообщил, что "Швеция представит Турции "дорожную карту", содержащую обязанности и шаги, которые она должна предпринять для противодействия терроризму".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Великое национальное собрание Турции - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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В миреШвецияТурцияНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс Столтенберг
 
 
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