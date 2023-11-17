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Палестина заявила, что штурм больниц в Газе провели с разрешения США - РИА Новости, 17.11.2023
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15:53 17.11.2023 (обновлено: 15:56 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/shturm-1910111075.html
Палестина заявила, что штурм больниц в Газе провели с разрешения США
Палестина заявила, что штурм больниц в Газе провели с разрешения США - РИА Новости, 17.11.2023
Палестина заявила, что штурм больниц в Газе провели с разрешения США
Штурм больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, как и других больниц анклава, был проведен с разрешения США, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:53
2023-11-17T15:56
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
хамас
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ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Штурм больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, как и других больниц анклава, был проведен с разрешения США, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш."Они (США) дали зеленый свет на агрессию (Израиля в секторе Газа - ред.), и даже штурм больницы "Аш-Шифа" и других больниц был осуществлен с разрешения США, поэтому США решает, а не Израиль", - сказал аль-Хаббаш.Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Однако главный врач больницы опроверг утверждения израильских военных, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся боевики ХАМАС. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, ХАМАС, Израиль
Палестина заявила, что штурм больниц в Газе провели с разрешения США

Советник главы Палестины: Израиль штурмовал больницы в Газе с разрешения США

© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа
Погибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Штурм больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, как и других больниц анклава, был проведен с разрешения США, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.
"Они (США) дали зеленый свет на агрессию (Израиля в секторе Газа - ред.), и даже штурм больницы "Аш-Шифа" и других больниц был осуществлен с разрешения США, поэтому США решает, а не Израиль", - сказал аль-Хаббаш.
Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Однако главный врач больницы опроверг утверждения израильских военных, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся боевики ХАМАС. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаХАМАСИзраиль
 
 
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