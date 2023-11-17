https://ria.ru/20231117/shtraf-1910015693.html
Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти
Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти - РИА Новости, 17.11.2023
Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти
Журналист из Красноярска Дмитрий Полушин оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:51
2023-11-17T09:51
2023-11-17T09:51
происшествия
красноярск
красноярский край
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Журналист из Красноярска Дмитрий Полушин оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. "Дмитрий Полушин оштрафован Центральным районным судом Красноярска по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – ред.) на 20 тысяч рублей", - сообщил собеседник агентства. Сам Полушин на YouTube-канале заявил, что его обвиняли в разжигании ненависти к партии "Единая Россия", так как в видеоролике, размещенном ранее в сети, он критиковал работу красноярских депутатов.
https://ria.ru/20231117/shtraf-1909988148.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, россия, единая россия
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Единая Россия
Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти
Красноярского журналиста Полушина оштрафовали по статье о возбуждении ненависти