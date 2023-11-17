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Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти - РИА Новости, 17.11.2023
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09:51 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/shtraf-1910015693.html
Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти
Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти - РИА Новости, 17.11.2023
Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти
Журналист из Красноярска Дмитрий Полушин оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:51
2023-11-17T09:51
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Журналист из Красноярска Дмитрий Полушин оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. "Дмитрий Полушин оштрафован Центральным районным судом Красноярска по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – ред.) на 20 тысяч рублей", - сообщил собеседник агентства. Сам Полушин на YouTube-канале заявил, что его обвиняли в разжигании ненависти к партии "Единая Россия", так как в видеоролике, размещенном ранее в сети, он критиковал работу красноярских депутатов.
https://ria.ru/20231117/shtraf-1909988148.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия, единая россия
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Единая Россия
Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти

Красноярского журналиста Полушина оштрафовали по статье о возбуждении ненависти

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Журналист из Красноярска Дмитрий Полушин оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
"Дмитрий Полушин оштрафован Центральным районным судом Красноярска по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – ред.) на 20 тысяч рублей", - сообщил собеседник агентства.
Сам Полушин на YouTube-канале заявил, что его обвиняли в разжигании ненависти к партии "Единая Россия", так как в видеоролике, размещенном ранее в сети, он критиковал работу красноярских депутатов.
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