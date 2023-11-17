https://ria.ru/20231117/shtraf-1910015693.html

Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти

Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти - РИА Новости, 17.11.2023

Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти

Журналист из Красноярска Дмитрий Полушин оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:51

2023-11-17T09:51

2023-11-17T09:51

происшествия

красноярск

красноярский край

россия

единая россия

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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Журналист из Красноярска Дмитрий Полушин оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. "Дмитрий Полушин оштрафован Центральным районным судом Красноярска по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – ред.) на 20 тысяч рублей", - сообщил собеседник агентства. Сам Полушин на YouTube-канале заявил, что его обвиняли в разжигании ненависти к партии "Единая Россия", так как в видеоролике, размещенном ранее в сети, он критиковал работу красноярских депутатов.

https://ria.ru/20231117/shtraf-1909988148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, красноярский край, россия, единая россия