"Идеальный шторм". Во Франции оценили ситуацию на Украине и пришли в ужас
Le Monde: на Украине приближается идеальный шторм из-за провалов ВСУ
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На Украине приближается "идеальный шторм" из-за провалов вооруженных сил страны, пишет журналист Сильви Кауфманн в статье французской газеты Le Monde.
"Конфликт зашел в тупик, и тучи сгущаются настолько, что надвигается то, что американцы называют "идеальным штормом" – фразеологизм, означающий ситуацию, возникшую путем такого сложения ряда неблагоприятных факторов, в результате которого их суммарный негативный эффект существенно возрастает. Куда ни глянь, везде наблюдаются негативные для Украины и ее союзников тенденции", — говорится в материале.
По мнению обозревателя, ситуация становится все хуже, поскольку ВСУ не продвигаются в контрнаступлении, их численность сокращается, правительство не может набрать новых людей для восполнения потерь, а все больше официальных лиц на Западе задаются вопросом, сможет ли Киев добиться каких-либо успехов в конфликте с Россией. "Идеальный шторм" неудач может стать еще хуже не только для Украины, но и для ее западных союзников, считает Кауфманн.
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"Не хватает только возвращения Дональда Трампа в Белый дом, чтобы разразился этот "идеальный шторм"", — резюмировал журналист.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
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