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Ледовое шоу "Руслан и Людмила" покажут в Сочи 2-5 января

Ледовое шоу "Руслан и Людмила" покажут в Сочи 2-5 января - РИА Новости, 17.11.2023

Ледовое шоу "Руслан и Людмила" покажут в Сочи 2-5 января

Со 2 по 5 января в ледовом дворце "Айсберг" в Сочи состоятся гастроли грандиозного мюзикла на льду Татьяны Навки "Руслан и Людмила" (0+), который знаменует... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:23

2023-11-17T15:23

2023-11-17T15:23

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МОСКВА, 17 ноя - Пресс-служба NAVKA SHOW. Со 2 по 5 января в ледовом дворце "Айсберг" в Сочи состоятся гастроли грандиозного мюзикла на льду Татьяны Навки "Руслан и Людмила" (0+), который знаменует собой новый взгляд на великое произведение самого читаемого в мире русского писателя и поэта А.С. Пушкина. Богатство духовного мира, художественных образов, жанров, представленных в творчестве Пушкина, уже два века является основой духовного мира каждого из нас. Герои мюзикла на льду влюбляются, сражаются, тонут и даже оживают. Все это создается с помощью всевозможных деталей: красочных проекций, световых мечей и даже фокусов, которые исполняют сами фигуристы. Красивые скольжения и чувственные поддержки – визитная карточка ледовых шоу Татьяны Навки.В главных ролях новогодней сказки "Руслан и Людмила" в Сочи выступят двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, многократные чемпионы Европы и России Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также действующие спортcмены, двукратные чемпионы России, многократные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин."Руслан и Людмила" – это представление беспрецедентного уровня. В шоу собраны технологии и новейшие световые 3D эффекты. Потрясающая музыка, написанная специально для мюзикла, красочная сценография, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя, создадут сказочную атмосферу и подарят всем гостям хорошее новогоднее настроение."В это непростое время как никогда важно дарить друг другу положительные эмоции и радость. Уверена, что долгожданная встреча с так полюбившимися зрителям героями подарит вам сказочное настроение и счастье", - отмечает генеральный продюсер компании Navka Show, трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.Ледовое шоу, рожденное благодаря сотрудничеству фигуристов мировой величины, выдающихся хореографов, талантливых композиторов, сценаристов, экспертов в области сценографии и графического дизайна, поражает художественными находками, уникальными спецэффектами, яркими костюмами и разнообразием красок. Потрясающие декорации, в том числе огромная Голова и уникальные костюмы, над которыми работали десятки мастеров (всего для шоу создано более 100 ярких образов), а также световые элементы позволят всем зрителям почувствовать себя полноправными участниками завораживающего представления и заставят их поверить, что магия и волшебство действительно существуют.Проект, отмеченный множеством почетных премий и наград, покорил сердца зрителей не только в России, но и за рубежом. В исполнении талантливых фигуристов и музыкантов знаменитая поэма А.С. Пушкина раскрывается с новой стороны, сохранив при этом свой национальный колорит и драматургию.Музыка к шоу была написана российским композитором Романом Игнатьевым и дуэтом Sunny from the Moon с использованием и переработкой музыкальных фрагментов оперы М.И. Глинки "Руслан и Людмила". Многократные чемпионы и призеры мирового фигурного катания давно стали звездами шоу Татьяны Навки, как и Филипп Киркоров, который озвучивает ключевых персонажей. В "Руслане и Людмиле", например, голосом короля отечественной эстрады говорит Черномор. Музыкальные партии шоу исполнили Александр Панайотов и Ани Лорак.Гостей ледового дворца "Айсберг" ждет увлекательное путешествие, в котором главные герои сказки пройдут с честью через все испытания, доказывая, что любовь, честь, доблесть и преданность всегда побеждают в противостоянии со злом. Не пропустите самую волшебную сказку новогоднего сезона "Руслан и Людмила" в Сочи со 2 по 5 января включительно! Подробности о шоу и информация о заказе билетов на официальном сайте navka.show.Реклама, ООО "Медиатор", ИНН 9701107566Erid: 4CQwVszH9pWuJsQAiYG

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы