https://ria.ru/20231117/shakhta-1910012526.html
После обрушения в шахте в Забайкалье завели уголовное дело
После обрушения в шахте в Забайкалье завели уголовное дело - РИА Новости, 17.11.2023
После обрушения в шахте в Забайкалье завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения горной породы в шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края, где погибли двое... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:33
2023-11-17T09:33
2023-11-17T09:33
происшествия
балейский район
забайкальский край
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ЧИТА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения горной породы в шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края, где погибли двое рабочих, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Ранее в МЧС сообщили об обрушении горной породы на руднике в Балейском районе. Под завалами оказались два человека, на месте работали горноспасатели. Следователи начали проверку. Позднее стало известно об обнаружении тела одного из работников. Ещё позднее на поверхность подняли тело второго рабочего. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что при ведении горных работ в шахте золоторудной компании в результате нарушения требований правил безопасности произошло обрушение горной породы, при котором погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения.
https://ria.ru/20231106/shakhta-1907743913.html
балейский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балейский район, забайкальский край
Происшествия, Балейский район, Забайкальский край
После обрушения в шахте в Забайкалье завели уголовное дело
После обрушения в шахте в Забайкалье, где погибли рабочие, завели уголовное дело
ЧИТА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения горной породы в шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края, где погибли двое рабочих, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
Ранее в МЧС
сообщили об обрушении горной породы на руднике в Балейском районе. Под завалами оказались два человека, на месте работали горноспасатели. Следователи начали проверку. Позднее стало известно об обнаружении тела одного из работников. Ещё позднее на поверхность подняли тело второго рабочего.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ
– нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при ведении горных работ в шахте золоторудной компании в результате нарушения требований правил безопасности произошло обрушение горной породы, при котором погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения.
В Забайкалье работник погиб после падения с высоты во время ремонта в шахте