https://ria.ru/20231117/sgovor-1909991577.html
"Готовы предать". Стало известно о сговоре против Зеленского
"Готовы предать". Стало известно о сговоре против Зеленского - РИА Новости, 17.11.2023
"Готовы предать". Стало известно о сговоре против Зеленского
Западные политики сговорились против президента Украины Владимира Зеленского и хотят его предать, написал обозреватель Telegraph Кон Кафлин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:39
2023-11-17T05:39
2023-11-17T05:39
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Западные политики сговорились против президента Украины Владимира Зеленского и хотят его предать, написал обозреватель Telegraph Кон Кафлин."Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского", — отметил он.По мнению Кафлина, администрация Байдена мало заинтересована в том, чтобы конфликт продолжался в следующем году на фоне президентских выборов в США. Кроме того, на самой Украине задаются вопросом, насколько Зеленский "подходящий человек на следующем этапе", заключил автор.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231117/zayavlenie-1909983594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Готовы предать". Стало известно о сговоре против Зеленского
Telegraph: Запад сговорился против Зеленского и готов его предать