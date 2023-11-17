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"Готовы предать". Стало известно о сговоре против Зеленского - РИА Новости, 17.11.2023
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05:39 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/sgovor-1909991577.html
"Готовы предать". Стало известно о сговоре против Зеленского
"Готовы предать". Стало известно о сговоре против Зеленского - РИА Новости, 17.11.2023
"Готовы предать". Стало известно о сговоре против Зеленского
Западные политики сговорились против президента Украины Владимира Зеленского и хотят его предать, написал обозреватель Telegraph Кон Кафлин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:39
2023-11-17T05:39
в мире
украина
сша
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Западные политики сговорились против президента Украины Владимира Зеленского и хотят его предать, написал обозреватель Telegraph Кон Кафлин."Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского", — отметил он.По мнению Кафлина, администрация Байдена мало заинтересована в том, чтобы конфликт продолжался в следующем году на фоне президентских выборов в США. Кроме того, на самой Украине задаются вопросом, насколько Зеленский "подходящий человек на следующем этапе", заключил автор.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Готовы предать". Стало известно о сговоре против Зеленского

Telegraph: Запад сговорился против Зеленского и готов его предать

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Западные политики сговорились против президента Украины Владимира Зеленского и хотят его предать, написал обозреватель Telegraph Кон Кафлин.
«
"Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского", — отметил он.
По мнению Кафлина, администрация Байдена мало заинтересована в том, чтобы конфликт продолжался в следующем году на фоне президентских выборов в США. Кроме того, на самой Украине задаются вопросом, насколько Зеленский "подходящий человек на следующем этапе", заключил автор.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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