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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 17.11.2023 (обновлено: 11:06 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/sevastopol-1910029029.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:54
2023-11-17T11:06
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он.По информации правительства Севастополя, наземный и морской пассажирский транспорт в городе прекратили движение.
https://ria.ru/20231105/krym-1907522729.html
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михаил развожаев, севастополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он.
По информации правительства Севастополя, наземный и морской пассажирский транспорт в городе прекратили движение.
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму. - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
В Крыму начали подсчет ущерба от энергоблокады со стороны Украины
5 ноября, 03:04
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил РазвожаевСевастопольПроисшествия
 
 
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