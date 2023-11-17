https://ria.ru/20231117/sevastopol-1910029029.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:54

2023-11-17T10:54

2023-11-17T11:06

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он.По информации правительства Севастополя, наземный и морской пассажирский транспорт в городе прекратили движение.

https://ria.ru/20231105/krym-1907522729.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь, происшествия