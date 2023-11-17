https://ria.ru/20231117/sevastopol-1910029029.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:54
2023-11-17T10:54
2023-11-17T11:06
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он.По информации правительства Севастополя, наземный и морской пассажирский транспорт в городе прекратили движение.
https://ria.ru/20231105/krym-1907522729.html
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михаил развожаев, севастополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу