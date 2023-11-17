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Ефимов: свыше тысячи обращений принял сервис "Московский инвестор" - РИА Новости, 17.11.2023
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14:20 17.11.2023 (обновлено: 14:22 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/servis-1909953642.html
Ефимов: свыше тысячи обращений принял сервис "Московский инвестор"
Ефимов: свыше тысячи обращений принял сервис "Московский инвестор" - РИА Новости, 17.11.2023
Ефимов: свыше тысячи обращений принял сервис "Московский инвестор"
С начала текущего года свыше одной тысячи обращений поступило на сервис "Московский инвестор", который считается каналом связи инвесторов и промышленников с... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:20
2023-11-17T14:22
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. С начала текущего года свыше одной тысячи обращений поступило на сервис "Московский инвестор", который считается каналом связи инвесторов и промышленников с городскими властями, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Данный сервис доступен на Инвестиционном портале Москвы. С его помощью представители бизнеса могут направить властям свои предложения с вариантами развития инвестпотенциала и улучшения инвестиционного климата в столице."С момента запуска в ноябре 2020 года представители бизнеса воспользовались инструментом уже свыше 3,5 тыс. раз. Популярность сервиса растет: за 2022 год им воспользовались порядка 1,2 тыс. раз, в этом году за неполные десять месяцев мы уже насчитываем свыше 1 тыс. обращений", отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Власти напрямую из сервиса получают обращения, которые направляют инвесторы.В свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский рассказал о том, что в личный кабинет на сайте сервиса или на электронную почту инвестор получит ответ на свой запрос. Решение вопроса занимает примерно 4 рабочих дня. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может занять до тридцати календарных дней.Кроме того, не нужно дополнительно регистрироваться, чтобы получить доступ к сервисам Инвестиционного портала. Пользователи могут воспользоваться Mos ID, а также учетной записью Портала поставщиков.Потенциальные вопросы в данном сервисе уже сгруппированы в тематические категории. Всего их 9: "Земля и недвижимость", "Торги", "Поддержка промышленности", "Налогообложение" и другое. В пресс-службе отметили, что категория "Торги" наиболее популярна у пользователей. Также востребована категория недвижимости и земельных отношений.Пользователю сервиса следует выбрать интересующую тему и уточняющую подкатегорию. После чего в специальной форме нужно заполнить основную информацию о заявителе и сведения об организации, изложить суть вопроса, проблемы или предложения, а также прикрепить документы по желанию. В случае, если обращение не поможет решить проблему, пользователь сможет направить сообщение на повторное рассмотрение.Ранее Ефимов сообщил, что на Форуме особых экономических зон эксперты высоко оценили проект развития ОЭЗ "Технополис Москва" и присудили ему первое место.
https://ria.ru/20231031/platnaya_doroga-1906272983.html
https://ria.ru/20231027/arenda-1905486151.html
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РИА Новости
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: свыше тысячи обращений принял сервис "Московский инвестор"

Заммэра Ефимов: свыше тысячи обращений принял сервис "Московский инвестор"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. С начала текущего года свыше одной тысячи обращений поступило на сервис "Московский инвестор", который считается каналом связи инвесторов и промышленников с городскими властями, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Данный сервис доступен на Инвестиционном портале Москвы. С его помощью представители бизнеса могут направить властям свои предложения с вариантами развития инвестпотенциала и улучшения инвестиционного климата в столице.
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"С момента запуска в ноябре 2020 года представители бизнеса воспользовались инструментом уже свыше 3,5 тыс. раз. Популярность сервиса растет: за 2022 год им воспользовались порядка 1,2 тыс. раз, в этом году за неполные десять месяцев мы уже насчитываем свыше 1 тыс. обращений", отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Власти напрямую из сервиса получают обращения, которые направляют инвесторы.
В свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский рассказал о том, что в личный кабинет на сайте сервиса или на электронную почту инвестор получит ответ на свой запрос. Решение вопроса занимает примерно 4 рабочих дня. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может занять до тридцати календарных дней.
Кроме того, не нужно дополнительно регистрироваться, чтобы получить доступ к сервисам Инвестиционного портала. Пользователи могут воспользоваться Mos ID, а также учетной записью Портала поставщиков.
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Потенциальные вопросы в данном сервисе уже сгруппированы в тематические категории. Всего их 9: "Земля и недвижимость", "Торги", "Поддержка промышленности", "Налогообложение" и другое. В пресс-службе отметили, что категория "Торги" наиболее популярна у пользователей. Также востребована категория недвижимости и земельных отношений.
Пользователю сервиса следует выбрать интересующую тему и уточняющую подкатегорию. После чего в специальной форме нужно заполнить основную информацию о заявителе и сведения об организации, изложить суть вопроса, проблемы или предложения, а также прикрепить документы по желанию. В случае, если обращение не поможет решить проблему, пользователь сможет направить сообщение на повторное рассмотрение.
Ранее Ефимов сообщил, что на Форуме особых экономических зон эксперты высоко оценили проект развития ОЭЗ "Технополис Москва" и присудили ему первое место.
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