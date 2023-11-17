https://ria.ru/20231117/servis-1909953642.html

Ефимов: свыше тысячи обращений принял сервис "Московский инвестор"

Ефимов: свыше тысячи обращений принял сервис "Московский инвестор" - РИА Новости, 17.11.2023

Ефимов: свыше тысячи обращений принял сервис "Московский инвестор"

С начала текущего года свыше одной тысячи обращений поступило на сервис "Московский инвестор", который считается каналом связи инвесторов и промышленников с... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:20

2023-11-17T14:20

2023-11-17T14:22

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. С начала текущего года свыше одной тысячи обращений поступило на сервис "Московский инвестор", который считается каналом связи инвесторов и промышленников с городскими властями, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Данный сервис доступен на Инвестиционном портале Москвы. С его помощью представители бизнеса могут направить властям свои предложения с вариантами развития инвестпотенциала и улучшения инвестиционного климата в столице."С момента запуска в ноябре 2020 года представители бизнеса воспользовались инструментом уже свыше 3,5 тыс. раз. Популярность сервиса растет: за 2022 год им воспользовались порядка 1,2 тыс. раз, в этом году за неполные десять месяцев мы уже насчитываем свыше 1 тыс. обращений", отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Власти напрямую из сервиса получают обращения, которые направляют инвесторы.В свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский рассказал о том, что в личный кабинет на сайте сервиса или на электронную почту инвестор получит ответ на свой запрос. Решение вопроса занимает примерно 4 рабочих дня. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может занять до тридцати календарных дней.Кроме того, не нужно дополнительно регистрироваться, чтобы получить доступ к сервисам Инвестиционного портала. Пользователи могут воспользоваться Mos ID, а также учетной записью Портала поставщиков.Потенциальные вопросы в данном сервисе уже сгруппированы в тематические категории. Всего их 9: "Земля и недвижимость", "Торги", "Поддержка промышленности", "Налогообложение" и другое. В пресс-службе отметили, что категория "Торги" наиболее популярна у пользователей. Также востребована категория недвижимости и земельных отношений.Пользователю сервиса следует выбрать интересующую тему и уточняющую подкатегорию. После чего в специальной форме нужно заполнить основную информацию о заявителе и сведения об организации, изложить суть вопроса, проблемы или предложения, а также прикрепить документы по желанию. В случае, если обращение не поможет решить проблему, пользователь сможет направить сообщение на повторное рассмотрение.Ранее Ефимов сообщил, что на Форуме особых экономических зон эксперты высоко оценили проект развития ОЭЗ "Технополис Москва" и присудили ему первое место.

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https://ria.ru/20231116/promyshlennye_kompleksy-1909675506.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва