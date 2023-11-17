https://ria.ru/20231117/schelkunchik-1910093677.html
Глава СПЧ прокомментировал очереди за билетами на балет "Щелкунчик"
Глава СПЧ прокомментировал очереди за билетами на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 17.11.2023
Глава СПЧ прокомментировал очереди за билетами на балет "Щелкунчик"
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил журналистам, что, по его мнению, с очередями за билетами на балет "Щелкунчик" в Большой театр сделать ничего нельзя, так как... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:51
2023-11-17T14:51
2023-11-17T14:51
культура
валерий фадеев
большой театр
культура
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил журналистам, что, по его мнению, с очередями за билетами на балет "Щелкунчик" в Большой театр сделать ничего нельзя, так как спрос большой, а количество мест в театре и число спектаклей ограничено. "Я полагаю, что с этим ничего сделать нельзя", - сказал он. Фадеев напомнил, что ранее была проведена борьба со спекулянтами, которые скупали билеты и перепродавали их, и теперь "все билеты через кассу". "Но спрос вырос в разы, в десятки раз, ажиотажный спрос на "Щелкунчика". И Большой театр не резиновый. Сколько там, две тысяч мест? Там десятки представлений: и утренние, и вечерние. Ну ничего здесь нельзя сделать. Те претензии, которые предъявляют Большому театру не обоснованы. Не могут балерины работать по 10 спектаклей в день, и музыканты в симфоническом оркестре не могут целые сутки играть", - объяснил Фадеев. Он также посоветовал купить билеты в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, отметив, что там также очень хорошая труппа.
https://ria.ru/20231114/schelkunchik-1909330791.html
https://ria.ru/20231111/bilety-1908857006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валерий фадеев, большой театр, культура
Культура, Валерий Фадеев, Большой театр, Культура
Глава СПЧ прокомментировал очереди за билетами на балет "Щелкунчик"
Глава СПЧ: с очередями за билетами на "Щелкунчика" ничего нельзя сделать
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил журналистам, что, по его мнению, с очередями за билетами на балет "Щелкунчик" в Большой театр сделать ничего нельзя, так как спрос большой, а количество мест в театре и число спектаклей ограничено.
"Я полагаю, что с этим ничего сделать нельзя", - сказал он.
Большой театр заявил, что не сможет увеличить число показов "Щелкунчика"
Фадеев напомнил, что ранее была проведена борьба со спекулянтами, которые скупали билеты и перепродавали их, и теперь "все билеты через кассу".
"Но спрос вырос в разы, в десятки раз, ажиотажный спрос на "Щелкунчика". И Большой театр не резиновый. Сколько там, две тысяч мест? Там десятки представлений: и утренние, и вечерние. Ну ничего здесь нельзя сделать. Те претензии, которые предъявляют Большому театру не обоснованы. Не могут балерины работать по 10 спектаклей в день, и музыканты в симфоническом оркестре не могут целые сутки играть", - объяснил Фадеев.
Он также посоветовал купить билеты в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, отметив, что там также очень хорошая труппа.
Ажиотаж с билетами на "Щелкунчика" напоминает 90-е годы, заявили в ГД