https://ria.ru/20231117/schelkunchik-1910093677.html

Глава СПЧ прокомментировал очереди за билетами на балет "Щелкунчик"

Глава СПЧ прокомментировал очереди за билетами на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 17.11.2023

Глава СПЧ прокомментировал очереди за билетами на балет "Щелкунчик"

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил журналистам, что, по его мнению, с очередями за билетами на балет "Щелкунчик" в Большой театр сделать ничего нельзя, так как... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:51

2023-11-17T14:51

2023-11-17T14:51

культура

валерий фадеев

большой театр

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50034/17/500341764_0:345:2943:2000_1920x0_80_0_0_abc39b7780f83798ac487e06650791d9.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил журналистам, что, по его мнению, с очередями за билетами на балет "Щелкунчик" в Большой театр сделать ничего нельзя, так как спрос большой, а количество мест в театре и число спектаклей ограничено. "Я полагаю, что с этим ничего сделать нельзя", - сказал он. Фадеев напомнил, что ранее была проведена борьба со спекулянтами, которые скупали билеты и перепродавали их, и теперь "все билеты через кассу". "Но спрос вырос в разы, в десятки раз, ажиотажный спрос на "Щелкунчика". И Большой театр не резиновый. Сколько там, две тысяч мест? Там десятки представлений: и утренние, и вечерние. Ну ничего здесь нельзя сделать. Те претензии, которые предъявляют Большому театру не обоснованы. Не могут балерины работать по 10 спектаклей в день, и музыканты в симфоническом оркестре не могут целые сутки играть", - объяснил Фадеев. Он также посоветовал купить билеты в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, отметив, что там также очень хорошая труппа.

https://ria.ru/20231114/schelkunchik-1909330791.html

https://ria.ru/20231111/bilety-1908857006.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валерий фадеев, большой театр, культура