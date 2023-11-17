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Санкции против российской нефти не достигают основной цели, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
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13:14 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/sanktsii-1910068284.html
Санкции против российской нефти не достигают основной цели, пишут СМИ
Санкции против российской нефти не достигают основной цели, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
Санкции против российской нефти не достигают основной цели, пишут СМИ
Западные санкции, направленные против экспорта российской нефти, не лишают РФ доходов для финансирования специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:14
2023-11-17T13:14
экономика
россия
москва
австралия
александр новак
владимир путин
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Западные санкции, направленные против экспорта российской нефти, не лишают РФ доходов для финансирования специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает агентство Блумберг. "А это означает, что эти меры не достигают одной из своих основных целей", - пишет агентство, отмечая, что данные Министерства финансов РФ "свидетельствуют о том, что поток денежных средств в государственную казну" продолжает расти. По мнению агентства, это заставляет задуматься о возможности более жестких действий со стороны стран G7, особенно США и Европы. В среду представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать в том числе новые запреты на импорт и экспорт, а также действия по ужесточению контроля цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что новый пакет санкций Евросоюза, вероятно, будет содержать действия по укреплению контроля за потолком цен на российскую нефть и за его исполнением. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения являются "инструментом, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь". В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, москва, австралия, александр новак, владимир путин, санкции в отношении россии, евросоюз, игорь юшков
Экономика, Россия, Москва, Австралия, Александр Новак, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Евросоюз, Игорь Юшков
Санкции против российской нефти не достигают основной цели, пишут СМИ

Блумберг: санкции Запада против российской нефти не достигают одной из целей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Западные санкции, направленные против экспорта российской нефти, не лишают РФ доходов для финансирования специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает агентство Блумберг.
"А это означает, что эти меры не достигают одной из своих основных целей", - пишет агентство, отмечая, что данные Министерства финансов РФ "свидетельствуют о том, что поток денежных средств в государственную казну" продолжает расти.
По мнению агентства, это заставляет задуматься о возможности более жестких действий со стороны стран G7, особенно США и Европы.
В среду представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать в том числе новые запреты на импорт и экспорт, а также действия по ужесточению контроля цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что новый пакет санкций Евросоюза, вероятно, будет содержать действия по укреплению контроля за потолком цен на российскую нефть и за его исполнением.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения являются "инструментом, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь".
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаРоссияМоскваАвстралияАлександр НовакВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииЕвросоюзИгорь Юшков
 
 
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