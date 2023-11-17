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В МИД заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от санкций Запада - РИА Новости, 17.11.2023
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07:13 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/sanktsii-1909996425.html
В МИД заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от санкций Запада
В МИД заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от санкций Запада - РИА Новости, 17.11.2023
В МИД заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от санкций Запада
Санкционная политика Запада сильно бьет по перспективам мирового экономического роста, провоцируя дефицит энергоресурсов и долгосрочный риск инфляции, заявил в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T07:13
2023-11-17T07:13
сан-франциско
россия
калифорния
алексей оверчук
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САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. Санкционная политика Запада сильно бьет по перспективам мирового экономического роста, провоцируя дефицит энергоресурсов и долгосрочный риск инфляции, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Так называемые санкции сильно бьют по перспективам мирового экономического роста, подпитывают бедность и голод, провоцируют энергетический дефицит и, главное, долгосрочный всплеск инфляции. Безусловно, в эти же усилия вписывается необходимость трансформации системы международных платежных расчетов", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС. Как сообщил российский дипломат, страны-члены АТЭС обеспокоены вопросом нерыночных протекционистских мер и перспектив дедолларизации мировой экономики. "Они полностью вписываются в контекст ощущаемой острой необходимости предотвратить развал мирохозяйственной системы (то, что зачастую называют "фрагментацией"), что грозит обернуться колоссальными издержками для процветания наших народов", - добавил собеседник агентства. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909967841.html
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сан-франциско, россия, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , в мире, сша
Сан-Франциско, Россия, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире, США
В МИД заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от санкций Запада

МИД: санкции Запада наносят серьезный ущерб росту мировой экономики

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. Санкционная политика Запада сильно бьет по перспективам мирового экономического роста, провоцируя дефицит энергоресурсов и долгосрочный риск инфляции, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
«
"Так называемые санкции сильно бьют по перспективам мирового экономического роста, подпитывают бедность и голод, провоцируют энергетический дефицит и, главное, долгосрочный всплеск инфляции. Безусловно, в эти же усилия вписывается необходимость трансформации системы международных платежных расчетов", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС.
Как сообщил российский дипломат, страны-члены АТЭС обеспокоены вопросом нерыночных протекционистских мер и перспектив дедолларизации мировой экономики.
"Они полностью вписываются в контекст ощущаемой острой необходимости предотвратить развал мирохозяйственной системы (то, что зачастую называют "фрагментацией"), что грозит обернуться колоссальными издержками для процветания наших народов", - добавил собеседник агентства.
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Сан-ФранцискоРоссияКалифорнияАлексей ОверчукСаммит АТЭСВ миреСША
 
 
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