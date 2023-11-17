https://ria.ru/20231117/sanches-1910084411.html
Переизбранный премьером Испании Санчес принес присягу
Переизбранный премьером Испании Санчес принес присягу - РИА Новости, 17.11.2023
Переизбранный премьером Испании Санчес принес присягу
Глава Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес, переизбранный накануне премьером на фоне протестов против его кандидатуры, принес присягу в РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:11
2023-11-17T14:11
2023-11-17T14:11
в мире
испания
педро санчес
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МАДРИД, 17 ноя - РИА Новости. Глава Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес, переизбранный накануне премьером на фоне протестов против его кандидатуры, принес присягу в пятницу. "Обещаю по совести и чести верно исполнять обязанности Председателя Правительства, хранить верность Королю, Конституцию как основополагающий принцип государства, а также соблюдать тайну заседаний Совета Министров", — написал Санчес в социальной сети X, также опубликовав видео с церемонии, на которой присутствовал король Испании Филипп VI. Накануне за кандидатуру премьера проголосовали 179 из 350 парламентариев. Так, Санчес, помимо депутатов самой PSOE, получил поддержку левого коалиционного блока Sumar, сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), партии каталонских республиканцев ERC, баскской националистической партии Единство Страны Басков (EH Bildu), Галисийского националистического блока (BNG), Баскской националистической партии (PNV), а также Канарской коалиции (CC), которая ранее выступила на стороне главной оппозиционной правой Народной партии (PP). Лидер PSOE смог заручиться поддержкой каталонских сепаратистских партий, так как решил принять условия, выдвинутые экс-президентом Каталонии и лидером сепаратисткой партии Junts Карлесом Пучдемоном, который, среди прочего потребовал, чтобы все судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, были прекращены, а парламент Испании разработал закон об амнистии сторонников каталонской независимости. Закон предполагает аннулирование "уголовной, административной и бухгалтерской ответственности" всех тех, кто совершил преступления, связанные с процессом отделения Каталонии, в течение последнего десятилетия, с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года. Так, после принятия закона Пучдемон, до сих пор находящийся под следствием за организацию незаконного референдума в 2017 году, сможет вернуться в Испанию без каких-либо разбирательств. Это решение вызывало недовольство как со стороны представителей правых политических сил, так и значительной части испанского общества. Так, PP и ультраправая Vox призвали к массовым демонстрациям, прошедшим на прошлой неделе по всей стране. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP), получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP Альберто Фейхоо на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Санчеса.
https://ria.ru/20231116/aktsiya-1909975322.html
https://ria.ru/20231114/ispaniya-1909394977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, педро санчес
В мире, Испания, Педро Санчес
Переизбранный премьером Испании Санчес принес присягу
Педро Санчес, переизбранный премьер-министром Испании, принес присягу
МАДРИД, 17 ноя - РИА Новости.
Глава Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес, переизбранный накануне премьером на фоне протестов против его кандидатуры, принес присягу
в пятницу.
"Обещаю по совести и чести верно исполнять обязанности Председателя Правительства, хранить верность Королю, Конституцию как основополагающий принцип государства, а также соблюдать тайну заседаний Совета Министров", — написал Санчес в социальной сети X, также опубликовав видео с церемонии, на которой присутствовал король Испании Филипп VI.
Накануне за кандидатуру премьера проголосовали 179 из 350 парламентариев. Так, Санчес, помимо депутатов самой PSOE, получил поддержку левого коалиционного блока Sumar, сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), партии каталонских республиканцев ERC, баскской националистической партии Единство
Страны Басков (EH Bildu), Галисийского националистического блока (BNG), Баскской националистической партии (PNV), а также Канарской коалиции (CC), которая ранее выступила на стороне главной оппозиционной правой Народной партии (PP).
Лидер PSOE смог заручиться поддержкой каталонских сепаратистских партий, так как решил принять условия, выдвинутые экс-президентом Каталонии
и лидером сепаратисткой партии Junts Карлесом Пучдемоном
, который, среди прочего потребовал, чтобы все судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, были прекращены, а парламент Испании разработал закон об амнистии сторонников каталонской независимости.
В Мадриде прошла акция протеста против переизбранного премьера
Закон предполагает аннулирование "уголовной, административной и бухгалтерской ответственности" всех тех, кто совершил преступления, связанные с процессом отделения Каталонии, в течение последнего десятилетия, с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года. Так, после принятия закона Пучдемон, до сих пор находящийся под следствием за организацию незаконного референдума в 2017 году, сможет вернуться в Испанию без каких-либо разбирательств. Это решение вызывало недовольство как со стороны представителей правых политических сил, так и значительной части испанского общества. Так, PP и ультраправая Vox призвали к массовым демонстрациям, прошедшим на прошлой неделе по всей стране.
В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP), получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP Альберто Фейхоо на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Санчеса.
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