Рейтинг@Mail.ru
Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 17.11.2023 (обновлено: 21:57 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/sammit-1910198018.html
Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков
Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков
Ведется подготовка к участию России в виртуальном саммите "Большой двадцатки", который объявила Индия и который созывается 22 ноября, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:42
2023-11-17T21:57
россия
индия
большая двадцатка
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7cd85acb8654f93b7018bc81b2ca5bb1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Ведется подготовка к участию России в виртуальном саммите "Большой двадцатки", который объявила Индия и который созывается 22 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ведется эта подготовка", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231117/peskov-1910199182.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8249936748d8cbc5c9776b469473f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, большая двадцатка, дмитрий песков
Россия, Индия, Большая двадцатка, Дмитрий Песков
Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков

Песков: Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, объявленном Индией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Ведется подготовка к участию России в виртуальном саммите "Большой двадцатки", который объявила Индия и который созывается 22 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Ведется эта подготовка", - сказал он журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Песков прокомментировал слова Шольца о возможности диалога
Вчера, 21:53
 
РоссияИндияБольшая двадцаткаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала