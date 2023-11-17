https://ria.ru/20231117/sammit-1910198018.html

Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков

Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков - РИА Новости, 17.11.2023

Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков

Ведется подготовка к участию России в виртуальном саммите "Большой двадцатки", который объявила Индия и который созывается 22 ноября, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:42

2023-11-17T21:42

2023-11-17T21:57

россия

индия

большая двадцатка

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Ведется подготовка к участию России в виртуальном саммите "Большой двадцатки", который объявила Индия и который созывается 22 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ведется эта подготовка", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231117/peskov-1910199182.html

россия

индия

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2023

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россия, индия, большая двадцатка, дмитрий песков