https://ria.ru/20231117/sammit-1910198018.html
Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков
Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков
Ведется подготовка к участию России в виртуальном саммите "Большой двадцатки", который объявила Индия и который созывается 22 ноября, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:42
2023-11-17T21:42
2023-11-17T21:57
россия
индия
большая двадцатка
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7cd85acb8654f93b7018bc81b2ca5bb1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Ведется подготовка к участию России в виртуальном саммите "Большой двадцатки", который объявила Индия и который созывается 22 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ведется эта подготовка", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231117/peskov-1910199182.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8249936748d8cbc5c9776b469473f63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, большая двадцатка, дмитрий песков
Россия, Индия, Большая двадцатка, Дмитрий Песков
Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, сообщил Песков
Песков: Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, объявленном Индией