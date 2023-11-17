https://ria.ru/20231117/sady-1910138680.html

Губернатор Ставрополья поучаствовал в закладе яблоневых садов в ЛНР

Губернатор Ставрополья поучаствовал в закладе яблоневых садов в ЛНР - РИА Новости, 17.11.2023

Губернатор Ставрополья поучаствовал в закладе яблоневых садов в ЛНР

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в закладке пришкольных яблоневых садов в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики, РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:53

2023-11-17T16:53

2023-11-17T16:56

ставропольский край

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владимир владимиров

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в закладке пришкольных яблоневых садов в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Ставрополья. У школы №19 города Антрацит вместе с педагогами и учениками глава края посадил выращенные на Ставрополье саженцы яблонь. В новом фруктовом саду около 500 деревьев. В этот же день с участием представителей края были высажены сады еще у двух школ - №6 в городе Антрацит и гимназии в поселке Ивановка Антрацитовского района. В целом в трех садах насчитывается более 1,5 тысячи яблонь. Каждый сад работает по суперинтенсивной технологии – такой же, которая используются в современном промышленном садоводстве на территории Ставрополья. В течение первых нескольких лет агрономы будут сопровождать суперинтенсивные антрацитовские школьные сады, следить за их состоянием и ростом. Договоренность о создании таких объектов была достигнута ранее в ходе одной из встреч главы Ставрополья и руководителя Антрацитовского района Сергея Саенко. Как отмечалось, школьные сады станут одним из элементов трудового воспитания в работе с новым поколением. "В каждой школе, где я учился, у нас были сады. Сегодня это трудовое воспитание наших детей", - отметил Саенко, который также принял участие в высадке сада. Глава территории поблагодарил ставропольцев за поддержку в реализации этой инициативы. "Создавать сад - это всегда особое чувство: осознаешь, что это делается для жизни на многие десятилетия вперед. Мы воспитывались трудом и важно, чтобы дети тоже учились созидать. Новые сады — вклад в формирование нового поколения", – прокомментировал Владимиров, которого цитирует пресс-служба. Глава края подчеркнул, что создание садов стало возможным благодаря развитию питомниководства на Ставрополье. В крае расположен крупнейший в России питомник плодовых культур, ежегодно в нем выращивается более трех миллионов саженцев. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности садоводов на Ставрополье и во многих других регионах. Если в 2017 году на Ставрополье было заложено 10 гектаров суперинтенсивных садов, то в 2022 году этот показатель достиг 251 гектара. По итогам 2023 года планируется заложить 745 гектаров садов суперинтенсивного типа. Урожайность в суперинтенсивных садов в 3-4 раза выше, чем в обычных. Ожидается, что при выходе на полную продуктивность каждый из пришкольных садов в Антрацитовском районе будет давать от пяти до восьми тонн яблок ежегодно.

https://ria.ru/20231115/zarplaty-1909706734.html

https://ria.ru/20231114/stavropole-1909314842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ставропольский край, луганская народная республика, россия, владимир владимиров