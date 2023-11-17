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Ефимов: площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое - РИА Новости, 17.11.2023
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15:04 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/rudnevo-1910098153.html
Ефимов: площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое
Ефимов: площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое - РИА Новости, 17.11.2023
Ефимов: площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое
Площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти в три раза, на сегодняшний момент площадь составляет 215 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:04
2023-11-17T15:04
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти в три раза, на сегодняшний момент площадь составляет 215 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В пятницу первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов посетили индустриальный парк "Руднево", в том числе осмотрели производство гражданских беспилотных воздушных судов компании "Аэромакс". "На сегодняшний момент за три года с момента принятия решения о создании индустриального парка мы проинвестировали порядка 60 миллиардов, уже около 10 миллиардов проинвестировали резиденты. На сегодняшний момент мы ставим перед собой целью увеличить площади, которые мы предлагаем нашим промышленным предприятиям, почти в три раза относительно текущего масштаба", - сказал Ефимов. Он добавил, что на сегодняшний момент площадь составляет 215 тысяч квадратных метров. "Сегодня мы осмотрели подготовку к запуску центра коллективного пользования - это площадка, которая позволит всем нашим резидентам с одной стороны сэкономить на закупке оборудования, значит быстрее запустить свою производство, с другой стороны - позволит локализовать большее количество деталей, которые можно будет производить на площадке и оттачивать новые технологии", - рассказал Ефимов. Заммэра добавил, что также завершается строительство колледжа на территории парка "Руднево", его планируют запустить с сентября следующего года, там будет специализированное обучение для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, андрей белоусов
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Андрей Белоусов

Ефимов: площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти в три раза, на сегодняшний момент площадь составляет 215 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В пятницу первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов посетили индустриальный парк "Руднево", в том числе осмотрели производство гражданских беспилотных воздушных судов компании "Аэромакс".
"На сегодняшний момент за три года с момента принятия решения о создании индустриального парка мы проинвестировали порядка 60 миллиардов, уже около 10 миллиардов проинвестировали резиденты. На сегодняшний момент мы ставим перед собой целью увеличить площади, которые мы предлагаем нашим промышленным предприятиям, почти в три раза относительно текущего масштаба", - сказал Ефимов.
Он добавил, что на сегодняшний момент площадь составляет 215 тысяч квадратных метров.
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"Сегодня мы осмотрели подготовку к запуску центра коллективного пользования - это площадка, которая позволит всем нашим резидентам с одной стороны сэкономить на закупке оборудования, значит быстрее запустить свою производство, с другой стороны - позволит локализовать большее количество деталей, которые можно будет производить на площадке и оттачивать новые технологии", - рассказал Ефимов.
Заммэра добавил, что также завершается строительство колледжа на территории парка "Руднево", его планируют запустить с сентября следующего года, там будет специализированное обучение для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваАндрей Белоусов
 
 
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