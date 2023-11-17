https://ria.ru/20231117/rudnevo-1910098153.html

Ефимов: площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое

Ефимов: площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое - РИА Новости, 17.11.2023

Ефимов: площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти втрое

Площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти в три раза, на сегодняшний момент площадь составляет 215 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:04

2023-11-17T15:04

2023-11-17T15:04

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

андрей белоусов

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Площадь парка "Руднево" в Москве планируют увеличить почти в три раза, на сегодняшний момент площадь составляет 215 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В пятницу первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов посетили индустриальный парк "Руднево", в том числе осмотрели производство гражданских беспилотных воздушных судов компании "Аэромакс". "На сегодняшний момент за три года с момента принятия решения о создании индустриального парка мы проинвестировали порядка 60 миллиардов, уже около 10 миллиардов проинвестировали резиденты. На сегодняшний момент мы ставим перед собой целью увеличить площади, которые мы предлагаем нашим промышленным предприятиям, почти в три раза относительно текущего масштаба", - сказал Ефимов. Он добавил, что на сегодняшний момент площадь составляет 215 тысяч квадратных метров. "Сегодня мы осмотрели подготовку к запуску центра коллективного пользования - это площадка, которая позволит всем нашим резидентам с одной стороны сэкономить на закупке оборудования, значит быстрее запустить свою производство, с другой стороны - позволит локализовать большее количество деталей, которые можно будет производить на площадке и оттачивать новые технологии", - рассказал Ефимов. Заммэра добавил, что также завершается строительство колледжа на территории парка "Руднево", его планируют запустить с сентября следующего года, там будет специализированное обучение для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области.

https://ria.ru/20231116/promyshlennye_kompleksy-1909675506.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, андрей белоусов