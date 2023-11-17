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ВС России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 17.11.2023 (обновлено: 16:14 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/rubezhi-1910099016.html
ВС России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.11.2023
ВС России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
Российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив свыше 745 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:07
2023-11-17T16:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
угледар
старомайорское
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив свыше 745 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны.&quot;На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск &quot;Восток&quot; заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Помимо этого, авиация и артиллерия поразили подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 102-й и 127-й бригад территориальной обороны возле Угледара, Старомайорского и Урожайного.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" в период с 11 по 17 ноября отразила 26 атак украинских солдат и улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Тимковки и Загоруйковки в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила 23 атаки штурмовых отрядов 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка Нацгвардии на Краснолиманском направлении.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" за прошедшую неделю отразила 33 атаки украинских солдат на Донецком направлении. Кроме того, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Марьинки, Курдюмовки, Раздоловки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили три атаки украинских войск в районе Работино в Запорожской области. Помимо этого, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Успеновки и Малой Токмачки.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска пресекли попытки украинских солдат высадиться на острова в районе реки Днепр, а также нанесли им огневое поражение.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".В период с 11 по 17 ноября российские войска при помощи беспилотников и высокоточного оружия нанесли 24 групповых удара по объектам на Украине. При этом удалось поразить передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временного размещения боевиков "Азова"* и "Правого сектора"*. Помимо этого, российские бойцы успешно ударили по артиллерийским арсеналам, складам вооружения, техники и горюче-смазочных материалов, аэродромной инфраструктуре и центру подготовки снайперов и инженерного состава.Кроме того, российские авиация и ракетные войска за прошедшую неделю уничтожили:Помимо этого, в зоне спецоперации удалось сбить три истребителя МиГ-29. Средства ПВО также перехватили 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 беспилотников.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231117/vsu-1910059900.html
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россия, вооруженные силы украины, угледар, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар, Старомайорское
ВС России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

МО: ВС России заняли более выгодные позиции и рубежи на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив свыше 745 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Помимо этого, авиация и артиллерия поразили подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 102-й и 127-й бригад территориальной обороны возле Угледара, Старомайорского и Урожайного.
Потери противника составили:
  • более 745 военнослужащих;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • 15 автомобилей;
  • 20 орудий полевой артиллерии;
  • боевая машина РСЗО "Град".
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Купянское направление

Группировка войск "Запад" в период с 11 по 17 ноября отразила 26 атак украинских солдат и улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Тимковки и Загоруйковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • более 575 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • десять боевых бронированных машин;
  • 11 автомобилей;
  • 13 орудий полевой артиллерии.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила 23 атаки штурмовых отрядов 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка Нацгвардии на Краснолиманском направлении.
Потери противника составили:
  • более 1100 военнослужащих;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • 14 автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии.
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Донецкое направление

Группировка войск "Юг" за прошедшую неделю отразила 33 атаки украинских солдат на Донецком направлении. Кроме того, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Марьинки, Курдюмовки, Раздоловки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 1810 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • 15 боевых бронированных машин;
  • 24 автомобиля;
  • 22 орудия полевой артиллерии.
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Вчера, 10:09

Запорожское направление

Российские подразделения отразили три атаки украинских войск в районе Работино в Запорожской области. Помимо этого, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Успеновки и Малой Токмачки.
Потери противника составили:
  • более 425 военнослужащих;
  • два танка;
  • девять боевых бронированных машин;
  • 14 автомобилей;
  • семь орудий полевой артиллерии.
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Херсонское направление

Российские войска пресекли попытки украинских солдат высадиться на острова в районе реки Днепр, а также нанесли им огневое поражение.
Потери противника составили:
  • более 460 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • 17 автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".
В период с 11 по 17 ноября российские войска при помощи беспилотников и высокоточного оружия нанесли 24 групповых удара по объектам на Украине. При этом удалось поразить передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временного размещения боевиков "Азова"* и "Правого сектора"*. Помимо этого, российские бойцы успешно ударили по артиллерийским арсеналам, складам вооружения, техники и горюче-смазочных материалов, аэродромной инфраструктуре и центру подготовки снайперов и инженерного состава.
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Кроме того, российские авиация и ракетные войска за прошедшую неделю уничтожили:
  • радиолокационную станцию ЗРК С-300;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы Cobra производства Германии;
  • две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Помимо этого, в зоне спецоперации удалось сбить три истребителя МиГ-29. Средства ПВО также перехватили 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 беспилотников.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУгледарСтаромайорское
 
 
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