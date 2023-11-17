ВС России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
МО: ВС России заняли более выгодные позиции и рубежи на Южнодонецком направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив свыше 745 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны.
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"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Помимо этого, авиация и артиллерия поразили подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 102-й и 127-й бригад территориальной обороны возле Угледара, Старомайорского и Урожайного.
Потери противника составили:
- более 745 военнослужащих;
- 12 боевых бронированных машин;
- 15 автомобилей;
- 20 орудий полевой артиллерии;
- боевая машина РСЗО "Град".
Купянское направление
Группировка войск "Запад" в период с 11 по 17 ноября отразила 26 атак украинских солдат и улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Тимковки и Загоруйковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- более 575 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два танка;
- десять боевых бронированных машин;
- 11 автомобилей;
- 13 орудий полевой артиллерии.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила 23 атаки штурмовых отрядов 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка Нацгвардии на Краснолиманском направлении.
Потери противника составили:
- более 1100 военнослужащих;
- восемь боевых бронированных машин;
- 14 автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" за прошедшую неделю отразила 33 атаки украинских солдат на Донецком направлении. Кроме того, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Марьинки, Курдюмовки, Раздоловки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.
Потери противника составили:
- более 1810 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два танка;
- 15 боевых бронированных машин;
- 24 автомобиля;
- 22 орудия полевой артиллерии.
Запорожское направление
Российские подразделения отразили три атаки украинских войск в районе Работино в Запорожской области. Помимо этого, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Успеновки и Малой Токмачки.
Потери противника составили:
- более 425 военнослужащих;
- два танка;
- девять боевых бронированных машин;
- 14 автомобилей;
- семь орудий полевой артиллерии.
Херсонское направление
Российские войска пресекли попытки украинских солдат высадиться на острова в районе реки Днепр, а также нанесли им огневое поражение.
Потери противника составили:
- более 460 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два танка;
- 17 автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".
В период с 11 по 17 ноября российские войска при помощи беспилотников и высокоточного оружия нанесли 24 групповых удара по объектам на Украине. При этом удалось поразить передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временного размещения боевиков "Азова"* и "Правого сектора"*. Помимо этого, российские бойцы успешно ударили по артиллерийским арсеналам, складам вооружения, техники и горюче-смазочных материалов, аэродромной инфраструктуре и центру подготовки снайперов и инженерного состава.
Кроме того, российские авиация и ракетные войска за прошедшую неделю уничтожили:
Помимо этого, в зоне спецоперации удалось сбить три истребителя МиГ-29. Средства ПВО также перехватили 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 беспилотников.
* Запрещенная в России террористическая организация.