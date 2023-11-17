https://ria.ru/20231117/rozysk-1909983383.html
МВД России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников
МВД России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников - РИА Новости, 17.11.2023
МВД России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников
МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников – исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:47
2023-11-17T02:47
2023-11-17T02:47
россия
украина
сергей пашинский
андрей дещица
арсений яценюк
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников – исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, которые заняли эти должности вскоре после госпереворота, следует из базы данных розыска ведомства. "Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в сообщении в базе. В Следственном комитете России сообщили 3 ноября, что Пашинскому, Дещице и экс-премьер Украины Арсению Яценюку заочно предъявили обвинение. По данным СК РФ, они "входили в совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны". Ведомство отмечает, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
https://ria.ru/20231006/makhnitskiy-1900908240.html
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россия, украина, сергей пашинский, андрей дещица, арсений яценюк, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Украина, Сергей Пашинский, Андрей Дещица, Арсений Яценюк, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников
МВД объявило в розыск бывших и. о. глав МИД и администрации президента Украины