https://ria.ru/20231117/rozysk-1909983383.html

МВД России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников

МВД России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников - РИА Новости, 17.11.2023

МВД России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников

МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников – исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T02:47

2023-11-17T02:47

2023-11-17T02:47

россия

украина

сергей пашинский

андрей дещица

арсений яценюк

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников – исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, которые заняли эти должности вскоре после госпереворота, следует из базы данных розыска ведомства. "Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в сообщении в базе. В Следственном комитете России сообщили 3 ноября, что Пашинскому, Дещице и экс-премьер Украины Арсению Яценюку заочно предъявили обвинение. По данным СК РФ, они "входили в совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны". Ведомство отмечает, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.

https://ria.ru/20231006/makhnitskiy-1900908240.html

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россия, украина, сергей пашинский, андрей дещица, арсений яценюк, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия