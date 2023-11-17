https://ria.ru/20231117/rossiya-1910173670.html
Путин оценил отношения России и Китая
Путин оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 17.11.2023
Путин оценил отношения России и Китая
Отношения РФ и Китая никогда не достигали такой высоты и качества, в том числе по высокому уровню доверия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:08
2023-11-17T19:08
2023-11-17T19:12
россия
китай
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и Китая никогда не достигали такой высоты и качества, в том числе по высокому уровню доверия, заявил президент России Владимир Путин."В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества. Имею в виду уровень доверия, который сложился между нашими государствами", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
https://ria.ru/20231019/kitay-1903766701.html
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин оценил отношения России и Китая
Путин: отношения РФ и Китая никогда не достигали такой высоты и качества
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и Китая никогда не достигали такой высоты и качества, в том числе по высокому уровню доверия, заявил президент России Владимир Путин.
"В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества. Имею в виду уровень доверия, который сложился между нашими государствами", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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