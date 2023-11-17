https://ria.ru/20231117/rossiya-1910044450.html

Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет

Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет - РИА Новости, 17.11.2023

Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет

Россия через десять лет должна быть сильнее, мудрее и богаче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:00

2023-11-17T12:00

2023-11-17T12:00

дмитрий песков

мгимо

россия

политика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия через десять лет должна быть сильнее, мудрее и богаче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. "Она должна быть сильнее, мудрее и богаче", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой должна быть Россия через 10 лет.

https://ria.ru/20231115/rezultaty-1909661649.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, мгимо, россия, политика