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Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет - РИА Новости, 17.11.2023
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12:00 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/rossiya-1910044450.html
Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет
Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет - РИА Новости, 17.11.2023
Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет
Россия через десять лет должна быть сильнее, мудрее и богаче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:00
2023-11-17T12:00
дмитрий песков
мгимо
россия
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия через десять лет должна быть сильнее, мудрее и богаче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. "Она должна быть сильнее, мудрее и богаче", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой должна быть Россия через 10 лет.
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дмитрий песков, мгимо, россия, политика
Дмитрий Песков, МГИМО, Россия, Политика
Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет

Песков: Россия через десять лет должна быть сильнее, мудрее и богаче

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия через десять лет должна быть сильнее, мудрее и богаче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
"Она должна быть сильнее, мудрее и богаче", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой должна быть Россия через 10 лет.
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