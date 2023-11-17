https://ria.ru/20231117/rossiya-1910044450.html
Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет
Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет - РИА Новости, 17.11.2023
Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет
Россия через десять лет должна быть сильнее, мудрее и богаче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:00
2023-11-17T12:00
2023-11-17T12:00
дмитрий песков
мгимо
россия
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия через десять лет должна быть сильнее, мудрее и богаче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. "Она должна быть сильнее, мудрее и богаче", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой должна быть Россия через 10 лет.
https://ria.ru/20231115/rezultaty-1909661649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, мгимо, россия, политика
Дмитрий Песков, МГИМО, Россия, Политика
Песков рассказал, какой видит Россию через десять лет
Песков: Россия через десять лет должна быть сильнее, мудрее и богаче