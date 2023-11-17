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Племянница стилиста Бузовой чудом спаслась из рухнувшего дома в Астрахани

Племянница стилиста Бузовой чудом спаслась из рухнувшего дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023

Племянница стилиста Бузовой чудом спаслась из рухнувшего дома в Астрахани

Родственники Омара Байрамова, который работал с Филиппом Киркоровым, а сейчас сотрудничает с Ольгой Бузовой, едва не погибли при обрушении пятиэтажки в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:06

2023-11-17T14:06

2023-11-17T17:07

шоубиз

обрушение дома в астрахани

ольга бузова

филипп киркоров

астрахань

россия

происшествия

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Родственники Омара Байрамова, который работал с Филиппом Киркоровым, а сейчас сотрудничает с Ольгой Бузовой, едва не погибли при обрушении пятиэтажки в Астрахани, сообщил он на своей странице в Instagram* в посте и сторис."Чудом моя единственная племянница Настенька со своим мужем остались живы. Все это случилось в их доме […] Успели выбежать из дома в чем были… Даже не могу передать шок, который внутри меня…", — поделился своим состоянием звездный стилист.Байрамов считает виновными в трагедии местных чиновников, так как одна из предварительных версий причины обрушения — подмыв фундамента дома сточными водами. "Хочется, чтобы полетели все головы, которые превратили мою Родину в помойку, в которой разрушаются дома просто от трещин, с живыми людьми", — написал стилист.Вечером 16 ноября в Астрахани жители пятиэтажки заметили огромную трещину на фасаде, вызвали спасателей и начали самостоятельную эвакуацию.Спустя 20 минут частично обрушились два подъезда дома. Погибла пожилая женщина. Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следствия, инцидент произошел из-за строительно-ремонтных работах в одной из квартир на нижних этажах, после сноса несущей стены.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

обрушение дома в астрахани, ольга бузова, филипп киркоров, астрахань, россия, происшествия, новости шоу-бизнеса