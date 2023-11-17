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Племянница стилиста Бузовой чудом спаслась из рухнувшего дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
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Шоубиз
 
14:06 17.11.2023 (обновлено: 17:07 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/rodstvennitsa-1910042897.html
Племянница стилиста Бузовой чудом спаслась из рухнувшего дома в Астрахани
Племянница стилиста Бузовой чудом спаслась из рухнувшего дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
Племянница стилиста Бузовой чудом спаслась из рухнувшего дома в Астрахани
Родственники Омара Байрамова, который работал с Филиппом Киркоровым, а сейчас сотрудничает с Ольгой Бузовой, едва не погибли при обрушении пятиэтажки в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:06
2023-11-17T17:07
шоубиз
обрушение дома в астрахани
ольга бузова
филипп киркоров
астрахань
россия
происшествия
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Родственники Омара Байрамова, который работал с Филиппом Киркоровым, а сейчас сотрудничает с Ольгой Бузовой, едва не погибли при обрушении пятиэтажки в Астрахани, сообщил он на своей странице в Instagram* в посте и сторис."Чудом моя единственная племянница Настенька со своим мужем остались живы. Все это случилось в их доме […] Успели выбежать из дома в чем были… Даже не могу передать шок, который внутри меня…", — поделился своим состоянием звездный стилист.Байрамов считает виновными в трагедии местных чиновников, так как одна из предварительных версий причины обрушения — подмыв фундамента дома сточными водами. &quot;Хочется, чтобы полетели все головы, которые превратили мою Родину в помойку, в которой разрушаются дома просто от трещин, с живыми людьми&quot;, — написал стилист.Вечером 16 ноября в Астрахани жители пятиэтажки заметили огромную трещину на фасаде, вызвали спасателей и начали самостоятельную эвакуацию.Спустя 20 минут частично обрушились два подъезда дома. Погибла пожилая женщина. Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следствия, инцидент произошел из-за строительно-ремонтных работах в одной из квартир на нижних этажах, после сноса несущей стены.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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обрушение дома в астрахани, ольга бузова, филипп киркоров, астрахань, россия, происшествия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Обрушение дома в Астрахани, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Астрахань, Россия, Происшествия, Новости шоу-бизнеса
Племянница стилиста Бузовой чудом спаслась из рухнувшего дома в Астрахани

Родственница стилиста Бузовой чудом спаслась из рухнувшей пятиэтажки в Астрахани

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтилист Омар Байрамов
Стилист Омар Байрамов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стилист Омар Байрамов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Родственники Омара Байрамова, который работал с Филиппом Киркоровым, а сейчас сотрудничает с Ольгой Бузовой, едва не погибли при обрушении пятиэтажки в Астрахани, сообщил он на своей странице в Instagram* в посте и сторис.
«
"Чудом моя единственная племянница Настенька со своим мужем остались живы. Все это случилось в их доме […] Успели выбежать из дома в чем были… Даже не могу передать шок, который внутри меня…", — поделился своим состоянием звездный стилист.
Скриншот публикации Омара Байрамова в социальной сети
Скриншот публикации Омара Байрамова в социальной сети
Скриншот публикации Омара Байрамова в социальной сети
Байрамов считает виновными в трагедии местных чиновников, так как одна из предварительных версий причины обрушения — подмыв фундамента дома сточными водами.
«

"Хочется, чтобы полетели все головы, которые превратили мою Родину в помойку, в которой разрушаются дома просто от трещин, с живыми людьми", — написал стилист.

Вечером 16 ноября в Астрахани жители пятиэтажки заметили огромную трещину на фасаде, вызвали спасателей и начали самостоятельную эвакуацию.
Спустя 20 минут частично обрушились два подъезда дома. Погибла пожилая женщина. Возбуждено уголовное дело.
По предварительной версии следствия, инцидент произошел из-за строительно-ремонтных работах в одной из квартир на нижних этажах, после сноса несущей стены.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ШоубизОбрушение дома в АстраханиОльга БузоваФилипп КиркоровАстраханьРоссияПроисшествияНовости шоу-бизнеса
 
 
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