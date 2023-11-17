https://ria.ru/20231117/ristalische-1909999992.html

США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил российский посол

США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил российский посол - РИА Новости, 17.11.2023

США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил российский посол

Россия будет планомерно работать с участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над стремлением США превратить данную площадку в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:25

2023-11-17T08:25

2023-11-17T08:25

политика

атэс

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906855552_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b78bab3769721fab98ced6cfebf37136.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет планомерно работать с участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над стремлением США превратить данную площадку в "арену для боев без правил", заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Правильно было бы говорить не о политизации АТЭС, а о стремлении американцев превратить его в ристалище, в арену для боев без правил. Или, как они любят выражаться, по их пресловутым "правилам", - сообщил он на полях саммита АТЭС. Бердыев отметил, что Россия будет планомерно работать с другими участниками АТЭС над преодолением этого недуга. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231116/kitay_ssha-1909848179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, атэс, россия