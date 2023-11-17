https://ria.ru/20231117/ristalische-1909999992.html
США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил российский посол
США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил российский посол - РИА Новости, 17.11.2023
США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил российский посол
Россия будет планомерно работать с участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над стремлением США превратить данную площадку в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:25
2023-11-17T08:25
2023-11-17T08:25
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атэс
россия
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет планомерно работать с участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над стремлением США превратить данную площадку в "арену для боев без правил", заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Правильно было бы говорить не о политизации АТЭС, а о стремлении американцев превратить его в ристалище, в арену для боев без правил. Или, как они любят выражаться, по их пресловутым "правилам", - сообщил он на полях саммита АТЭС. Бердыев отметил, что Россия будет планомерно работать с другими участниками АТЭС над преодолением этого недуга. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, атэс, россия
США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил российский посол
Бердыев: Россия будет работать над попытками США превратить АТЭС в ристалище
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет планомерно работать с участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над стремлением США превратить данную площадку в "арену для боев без правил", заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
"Правильно было бы говорить не о политизации АТЭС, а о стремлении американцев превратить его в ристалище, в арену для боев без правил. Или, как они любят выражаться, по их пресловутым "правилам", - сообщил он на полях саммита АТЭС.
Бердыев отметил, что Россия будет планомерно работать с другими участниками АТЭС над преодолением этого недуга.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско
, штат Калифорния
, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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