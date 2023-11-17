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Власти Камчатки начали реализацию мастер-плана реновации с дороги на пляж - РИА Новости, 17.11.2023
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Камчатский край
 
11:10 17.11.2023 (обновлено: 11:19 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/renovatsiya-1910034015.html
Власти Камчатки начали реализацию мастер-плана реновации с дороги на пляж
Власти Камчатки начали реализацию мастер-плана реновации с дороги на пляж - РИА Новости, 17.11.2023
Власти Камчатки начали реализацию мастер-плана реновации с дороги на пляж
На Камчатке приступили к реализации мастер-плана развития краевого центра со строительства дороги к Халактырскому пляжу Тихого океана, сообщил в своем... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:10
2023-11-17T11:19
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. На Камчатке приступили к реализации мастер-плана развития краевого центра со строительства дороги к Халактырскому пляжу Тихого океана, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. "Начинаем строительство дороги на берег Тихого океана. Один из первых объектов мастер-плана, который мы реализуем по поручению президента РФ Владимира Путина. Подрядчик получил разрешение и уже пригнал на площадку технику и привлёк рабочих. Нам предстоит сделать два участка — с нуля построить новый проезд к Халактырскому пляжу и реконструировать четыре километра существующей дороги до поселка Заозёрного", - сказал Солодов. Подрядчику предстоит в ближайшее время произвести выемку грунта, обустроить новое основание дороги и проложить водопропускные трубы. Полное завершение работ запланировано на 2024 год. В сентябре 2022 года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, одобрил мастер-план развития столицы региона, представленный краевыми властями. Он включает обустройство центра Петропавловска-Камчатского, реконструкцию жилых массивов, а также благоустройство мест притяжения туристов, в том числе Халактырского пляжа. Этот участок берега Тихого океана протянулся более чем на 30 километров. Его уникальность - в черном песке вулканического происхождения. Кроме прочего, песок обладает магнитными свойствами из-за высокого содержания титано-магнетита. Также Халактырский пляж - единственное место в России, где можно круглый год заниматься серфингом, здесь же с 2022 года действует первая в стране государственная школа серфинга SNOWAVE.
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Камчатский край, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Новости - Туризм, Туризм

Власти Камчатки начали реализацию мастер-плана реновации с дороги на пляж

© Фото : пресс-служба губернатора Камчатского краяСтарт строительства дороги к Халактырскому пляжу Тихого океана на Камчатке
Старт строительства дороги к Халактырскому пляжу Тихого океана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Камчатского края
Старт строительства дороги к Халактырскому пляжу Тихого океана на Камчатке
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. На Камчатке приступили к реализации мастер-плана развития краевого центра со строительства дороги к Халактырскому пляжу Тихого океана, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.
"Начинаем строительство дороги на берег Тихого океана. Один из первых объектов мастер-плана, который мы реализуем по поручению президента РФ Владимира Путина. Подрядчик получил разрешение и уже пригнал на площадку технику и привлёк рабочих. Нам предстоит сделать два участка — с нуля построить новый проезд к Халактырскому пляжу и реконструировать четыре километра существующей дороги до поселка Заозёрного", - сказал Солодов.
Подрядчику предстоит в ближайшее время произвести выемку грунта, обустроить новое основание дороги и проложить водопропускные трубы. Полное завершение работ запланировано на 2024 год.
В сентябре 2022 года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, одобрил мастер-план развития столицы региона, представленный краевыми властями. Он включает обустройство центра Петропавловска-Камчатского, реконструкцию жилых массивов, а также благоустройство мест притяжения туристов, в том числе Халактырского пляжа. Этот участок берега Тихого океана протянулся более чем на 30 километров. Его уникальность - в черном песке вулканического происхождения. Кроме прочего, песок обладает магнитными свойствами из-за высокого содержания титано-магнетита. Также Халактырский пляж - единственное место в России, где можно круглый год заниматься серфингом, здесь же с 2022 года действует первая в стране государственная школа серфинга SNOWAVE.
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Камчатский крайКамчатский крайКамчаткаВладимир СолодовНовости - ТуризмТуризм
 
 
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