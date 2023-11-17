Свыше 700 социальных и инженерных объектов отремонтировали в Приангарье
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГлазковский мост через реку Ангару в Иркутске
Глазковский мост через реку Ангару в Иркутске. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутской области построили и отремонтировали свыше 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия".
Он отметил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина в Иркутской области идет успешная реализация 12 национальных проектов. На эти цели с 2020 года было выделено более 130 миллиардов рублей. В том числе из федерального бюджета – свыше 77 миллиарда рублей, из областного – 45 миллиарда рублей.
«
"В результате в нашем регионе построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Среди них – 20 школ, 25 детских садов, девять спортивных объектов, более 100 объектов здравоохранения, более 400 новых дорог и мостов", - сказал во время выступления Кобзев.
Он уточнил, что по поручению президента России в Приангарье ведутся работы по ликвидации накопленного вреда от производств в Усолье-Сибирском и Байкальске.
«
"Уже проведена огромная работа, благодаря которой снят режим ЧС в Усолье-Сибирском: демонтированы 260 надземных и 262 подземных сооружений. Байкальск сегодня постепенно превращается в экогород. На территории бывшего комбината уже действует Всероссийский молодежный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ", - пояснил Кобзев.
Он высоко оценил труд иркутских инженеров, врачей, учителей, космонавтов, спортсменов, ученых, артистов и деятелей культуры. По его словам, эти люди - настоящий золотой запас страны.
«
"Перечислять всех известных земляков можно бесконечно долго. Это тысячи имен, в разное время прославлявших нашу страну. Исследователи, ученые, археологи и геологи, предприниматели, врачи и учителя", - сказал губернатор.