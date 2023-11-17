https://ria.ru/20231117/remont-1910158919.html

Свыше 700 социальных и инженерных объектов отремонтировали в Приангарье

Свыше 700 социальных и инженерных объектов отремонтировали в Приангарье - РИА Новости, 17.11.2023

Свыше 700 социальных и инженерных объектов отремонтировали в Приангарье

В Иркутской области построили и отремонтировали свыше 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:03

2023-11-17T18:03

2023-11-17T18:05

иркутская область

общество

иркутская область

россия

усолье-сибирское

игорь кобзев

владимир путин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутской области построили и отремонтировали свыше 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия". Он отметил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина в Иркутской области идет успешная реализация 12 национальных проектов. На эти цели с 2020 года было выделено более 130 миллиардов рублей. В том числе из федерального бюджета – свыше 77 миллиарда рублей, из областного – 45 миллиарда рублей. "В результате в нашем регионе построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Среди них – 20 школ, 25 детских садов, девять спортивных объектов, более 100 объектов здравоохранения, более 400 новых дорог и мостов", - сказал во время выступления Кобзев. Он уточнил, что по поручению президента России в Приангарье ведутся работы по ликвидации накопленного вреда от производств в Усолье-Сибирском и Байкальске. "Уже проведена огромная работа, благодаря которой снят режим ЧС в Усолье-Сибирском: демонтированы 260 надземных и 262 подземных сооружений. Байкальск сегодня постепенно превращается в экогород. На территории бывшего комбината уже действует Всероссийский молодежный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ", - пояснил Кобзев. Он высоко оценил труд иркутских инженеров, врачей, учителей, космонавтов, спортсменов, ученых, артистов и деятелей культуры. По его словам, эти люди - настоящий золотой запас страны. "Перечислять всех известных земляков можно бесконечно долго. Это тысячи имен, в разное время прославлявших нашу страну. Исследователи, ученые, археологи и геологи, предприниматели, врачи и учителя", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html

https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html

иркутская область

россия

усолье-сибирское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, иркутская область, россия, усолье-сибирское, игорь кобзев, владимир путин, выставка-форум "россия"