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Свыше 700 социальных и инженерных объектов отремонтировали в Приангарье - РИА Новости, 17.11.2023
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Иркутская область
 
18:03 17.11.2023 (обновлено: 18:05 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/remont-1910158919.html
Свыше 700 социальных и инженерных объектов отремонтировали в Приангарье
Свыше 700 социальных и инженерных объектов отремонтировали в Приангарье - РИА Новости, 17.11.2023
Свыше 700 социальных и инженерных объектов отремонтировали в Приангарье
В Иркутской области построили и отремонтировали свыше 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:03
2023-11-17T18:05
иркутская область
общество
иркутская область
россия
усолье-сибирское
игорь кобзев
владимир путин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутской области построили и отремонтировали свыше 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия". Он отметил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина в Иркутской области идет успешная реализация 12 национальных проектов. На эти цели с 2020 года было выделено более 130 миллиардов рублей. В том числе из федерального бюджета – свыше 77 миллиарда рублей, из областного – 45 миллиарда рублей. "В результате в нашем регионе построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Среди них – 20 школ, 25 детских садов, девять спортивных объектов, более 100 объектов здравоохранения, более 400 новых дорог и мостов", - сказал во время выступления Кобзев. Он уточнил, что по поручению президента России в Приангарье ведутся работы по ликвидации накопленного вреда от производств в Усолье-Сибирском и Байкальске. "Уже проведена огромная работа, благодаря которой снят режим ЧС в Усолье-Сибирском: демонтированы 260 надземных и 262 подземных сооружений. Байкальск сегодня постепенно превращается в экогород. На территории бывшего комбината уже действует Всероссийский молодежный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ", - пояснил Кобзев. Он высоко оценил труд иркутских инженеров, врачей, учителей, космонавтов, спортсменов, ученых, артистов и деятелей культуры. По его словам, эти люди - настоящий золотой запас страны. "Перечислять всех известных земляков можно бесконечно долго. Это тысячи имен, в разное время прославлявших нашу страну. Исследователи, ученые, археологи и геологи, предприниматели, врачи и учителя", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html
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общество, иркутская область, россия, усолье-сибирское, игорь кобзев, владимир путин, выставка-форум "россия"
Иркутская область, Общество, Иркутская область, Россия, Усолье-Сибирское, Игорь Кобзев, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия"

Свыше 700 социальных и инженерных объектов отремонтировали в Приангарье

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГлазковский мост через реку Ангару в Иркутске
Глазковский мост через реку Ангару в Иркутске - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Глазковский мост через реку Ангару в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутской области построили и отремонтировали свыше 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия".
Он отметил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина в Иркутской области идет успешная реализация 12 национальных проектов. На эти цели с 2020 года было выделено более 130 миллиардов рублей. В том числе из федерального бюджета – свыше 77 миллиарда рублей, из областного – 45 миллиарда рублей.
«
"В результате в нашем регионе построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Среди них – 20 школ, 25 детских садов, девять спортивных объектов, более 100 объектов здравоохранения, более 400 новых дорог и мостов", - сказал во время выступления Кобзев.
Он уточнил, что по поручению президента России в Приангарье ведутся работы по ликвидации накопленного вреда от производств в Усолье-Сибирском и Байкальске.
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"Уже проведена огромная работа, благодаря которой снят режим ЧС в Усолье-Сибирском: демонтированы 260 надземных и 262 подземных сооружений. Байкальск сегодня постепенно превращается в экогород. На территории бывшего комбината уже действует Всероссийский молодежный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ", - пояснил Кобзев.
Он высоко оценил труд иркутских инженеров, врачей, учителей, космонавтов, спортсменов, ученых, артистов и деятелей культуры. По его словам, эти люди - настоящий золотой запас страны.
«
"Перечислять всех известных земляков можно бесконечно долго. Это тысячи имен, в разное время прославлявших нашу страну. Исследователи, ученые, археологи и геологи, предприниматели, врачи и учителя", - сказал губернатор.
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Иркутская областьОбществоИркутская областьРоссияУсолье-СибирскоеИгорь КобзевВладимир ПутинВыставка-форум "Россия"
 
 
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