https://ria.ru/20231117/rekord-1910148760.html

Силач Шивляков из Омска установил новый рекорд на выставке "Россия"

Силач Шивляков из Омска установил новый рекорд на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023

Силач Шивляков из Омска установил новый рекорд на выставке "Россия"

Силач-стронгмен из Омска Михаил Шевляков на открытии в пятницу дня Омской области на выставке-форуме "Россия" попал в Книгу рекордов РФ, передает корреспондент... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:27

2023-11-17T17:27

2023-11-17T17:27

омская область

омск

выставка-форум "россия"

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910127020_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_e66c01ec0e32ddccf70585155560f062.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Силач-стронгмен из Омска Михаил Шевляков на открытии в пятницу дня Омской области на выставке-форуме "Россия" попал в Книгу рекордов РФ, передает корреспондент РИА Новости. Меньше, чем за одну минуту Шивляков на глазах у посетителей выставки согнул о собственную голову 36 металлических прутьев длиной 100 сантиметров и толщиной 10 миллиметров. "Чтобы достичь успеха, надо любить свое дело и погружаться в него с головой. Но чтобы эта любовь была искренняя, нужно понимать значение слова "Родина", любить свою землю, свой регион. И, соответственно, полностью посвящать себя реализации в той сфере, в которой ты можешь. Я нашел себя как силача. Сейчас к этому подключаются организаторские способности. И при поддержке правительства прославляем наш регион, нашу страну", - сказал спортсмен сразу после установления рекорда. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231117/vystavka-forum-1910144832.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

омск, выставка-форум "россия", омская область