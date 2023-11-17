https://ria.ru/20231117/regiony-1910074554.html

В новых регионах России планируют создавать казачьи общества

В новых регионах России планируют создавать казачьи общества - РИА Новости, 17.11.2023

В новых регионах России планируют создавать казачьи общества

Создана рабочая группа по формированию казачьих обществ в новых регионах России, инициативу по их созданию также проявляют местные жители, сообщил руководитель... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:37

2023-11-17T13:37

2023-11-17T13:37

российское казачество

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

россия

российское казачество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Создана рабочая группа по формированию казачьих обществ в новых регионах России, инициативу по их созданию также проявляют местные жители, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов. Выступая на пленарном заседании всероссийского семинара-совещания "Российское казачество", Баринов отметил, что новые регионы – это территория, где традиционно сильно развито казачье движение и где имеются все предпосылки к созданию казачьих обществ, которые в дальнейшем должны быть внесены в государственный реестр. "В текущем году при постоянной комиссии Совета при президенте РФ по делам казачества, председателем которой я являюсь, создана рабочая группа по формированию казачьих обществ в новых субъектах… Сейчас уже есть инициативные граждане, желающие создать казачьи общества. Однако с учетом боевых действий, пробелов в региональном законодательстве, вызванных не до конца еще сформированной структурой органов власти, с этим придется немного подождать", – сказал глава ФАДН. Он пояснил, что без участия казаков, которые сейчас воюют, было бы не совсем правильно создавать казачьи общества в новых регионах. "Одной из задач, стоящих перед рабочей группой, является унификация подходов к выработке и реализации национальной политики в отношении российского казачества. С этой целью формируются рекомендации по совершенствованию регионального законодательства, разрабатываются типовые документы, а также готовятся предложения по иным вопросам. Уже сейчас разработано 15 типовых документов как для самих казаков, так и для органов государственной власти новых регионов", - уточнил Баринов.

https://ria.ru/20231117/seminar-1910060429.html

https://ria.ru/20231117/kazaki-1910070383.html

россия

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игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия, российское казачество