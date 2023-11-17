https://ria.ru/20231117/raznoobrazie-1910149780.html
Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума
Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума - РИА Новости, 17.11.2023
Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума
Президент РФ Владимир Путин назвал культурное разнообразие России – величайшим благом. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:30
2023-11-17T17:30
2023-11-17T17:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал культурное разнообразие России – величайшим благом."Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития", - заявил президент на пленарном заседании в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/kultura-1910152559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, новости культуры
Владимир Путин, Россия, Культура, Новости культуры
Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума
Путин назвал культурное разнообразие величайшим благом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал культурное разнообразие России – величайшим благом.
"Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития", - заявил президент на пленарном заседании в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
Путин прокомментировал попытки отменить русскую культуру