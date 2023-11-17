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Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:30 17.11.2023 (обновлено: 17:45 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/raznoobrazie-1910149780.html
Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума
Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума - РИА Новости, 17.11.2023
Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума
Президент РФ Владимир Путин назвал культурное разнообразие России – величайшим благом. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:30
2023-11-17T17:45
владимир путин
россия
культура
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал культурное разнообразие России – величайшим благом."Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития", - заявил президент на пленарном заседании в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/kultura-1910152559.html
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владимир путин, россия, новости культуры
Владимир Путин, Россия, Культура, Новости культуры
Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума

Путин назвал культурное разнообразие величайшим благом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал культурное разнообразие России – величайшим благом.
"Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития", - заявил президент на пленарном заседании в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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