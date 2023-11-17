https://ria.ru/20231117/raznoobrazie-1910149780.html

Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума

Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума - РИА Новости, 17.11.2023

Путин обратился к участникам Санкт-Петербургского культурного форума

Президент РФ Владимир Путин назвал культурное разнообразие России – величайшим благом. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:30

2023-11-17T17:30

2023-11-17T17:45

владимир путин

россия

культура

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал культурное разнообразие России – величайшим благом."Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития", - заявил президент на пленарном заседании в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231117/kultura-1910152559.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, новости культуры