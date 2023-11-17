https://ria.ru/20231117/razgovor-1910145004.html

Убивший дочь за интимный разговор житель Татарстана получил срок

Убивший дочь за интимный разговор житель Татарстана получил срок - РИА Новости, 17.11.2023

Убивший дочь за интимный разговор житель Татарстана получил срок

Суд приговорил жителя Ютазинского района Татарстана к семи годам колонии строгого режима за убийство 17-летней дочери во время ссоры из-за интимного разговора... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:15

2023-11-17T17:15

2023-11-17T17:32

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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Ютазинского района Татарстана к семи годам колонии строгого режима за убийство 17-летней дочери во время ссоры из-за интимного разговора девушки по телефону, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что 27 апреля мужчина услышал, что 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного содержания, что стало причиной ссоры. Далее, как установил суд, "из личной неприязни" мужчина толкнул дочь с лестницы, и та, ударившись головой, потеряла сознание. Далее осужденный решил, что девушка скончалась, и утопил ее в реке Ик. При этом, как показала впоследствии экспертиза, на тот момент она была жива и погибла именно от утопления. Через два дня мертвую девушку нашли в реке, а вскоре задержали ее родителя.

https://ria.ru/20231110/stavropolets-1908694285.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)