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Убивший дочь за интимный разговор житель Татарстана получил срок
Убивший дочь за интимный разговор житель Татарстана получил срок - РИА Новости, 17.11.2023
Убивший дочь за интимный разговор житель Татарстана получил срок
Суд приговорил жителя Ютазинского района Татарстана к семи годам колонии строгого режима за убийство 17-летней дочери во время ссоры из-за интимного разговора... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:15
2023-11-17T17:15
2023-11-17T17:32
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Ютазинского района Татарстана к семи годам колонии строгого режима за убийство 17-летней дочери во время ссоры из-за интимного разговора девушки по телефону, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что 27 апреля мужчина услышал, что 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного содержания, что стало причиной ссоры. Далее, как установил суд, "из личной неприязни" мужчина толкнул дочь с лестницы, и та, ударившись головой, потеряла сознание. Далее осужденный решил, что девушка скончалась, и утопил ее в реке Ик. При этом, как показала впоследствии экспертиза, на тот момент она была жива и погибла именно от утопления. Через два дня мертвую девушку нашли в реке, а вскоре задержали ее родителя.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Убивший дочь за интимный разговор житель Татарстана получил срок
Убивший дочь за интимный разговор по телефону житель Татарстана получил семь лет
КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости.
Суд приговорил жителя Ютазинского района Татарстана к семи годам колонии строгого режима за убийство 17-летней дочери во время ссоры из-за интимного разговора девушки по телефону, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
«
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что 27 апреля мужчина услышал, что 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного содержания, что стало причиной ссоры. Далее, как установил суд, "из личной неприязни" мужчина толкнул дочь с лестницы, и та, ударившись головой, потеряла сознание.
Далее осужденный решил, что девушка скончалась, и утопил ее в реке Ик. При этом, как показала впоследствии экспертиза, на тот момент она была жива и погибла именно от утопления. Через два дня мертвую девушку нашли в реке, а вскоре задержали ее родителя.
Ставропольцу, убившему 17-летнюю девушку, вынесли приговор