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Путин прокомментировал расширение БРИКС - РИА Новости, 17.11.2023
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18:31 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/rasshirenie-1910164998.html
Путин прокомментировал расширение БРИКС
Путин прокомментировал расширение БРИКС - РИА Новости, 17.11.2023
Путин прокомментировал расширение БРИКС
Президент России Владимир Путин, рассуждая об учете всех мнений при расширении БРИКС, заявил, что "это сложно, но к этому надо стремиться", нельзя идти по... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:31
2023-11-17T18:31
россия
владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассуждая об учете всех мнений при расширении БРИКС, заявил, что "это сложно, но к этому надо стремиться", нельзя идти по другому пути провозглашения исключительности и деления людей на сорта. "Это сложно, но к этому надо стремиться. Знаете, просто другого пути для достижения компромисса не существует. А другой путь нам хорошо известен – это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим. Деление людей на первый и второй сорт, как мясо. Мясо первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно", - сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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россия, владимир путин, брикс
Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин прокомментировал расширение БРИКС

Путин о расширении БРИКС: это сложно, но к этому надо стремиться

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассуждая об учете всех мнений при расширении БРИКС, заявил, что "это сложно, но к этому надо стремиться", нельзя идти по другому пути провозглашения исключительности и деления людей на сорта.
«
"Это сложно, но к этому надо стремиться. Знаете, просто другого пути для достижения компромисса не существует. А другой путь нам хорошо известен – это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим. Деление людей на первый и второй сорт, как мясо. Мясо первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно", - сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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РоссияВладимир ПутинБРИКС
 
 
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