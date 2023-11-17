https://ria.ru/20231117/rasshirenie-1910164998.html

Путин прокомментировал расширение БРИКС

Путин прокомментировал расширение БРИКС - РИА Новости, 17.11.2023

Путин прокомментировал расширение БРИКС

Президент России Владимир Путин, рассуждая об учете всех мнений при расширении БРИКС, заявил, что "это сложно, но к этому надо стремиться", нельзя идти по... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:31

2023-11-17T18:31

2023-11-17T18:31

россия

владимир путин

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассуждая об учете всех мнений при расширении БРИКС, заявил, что "это сложно, но к этому надо стремиться", нельзя идти по другому пути провозглашения исключительности и деления людей на сорта. "Это сложно, но к этому надо стремиться. Знаете, просто другого пути для достижения компромисса не существует. А другой путь нам хорошо известен – это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим. Деление людей на первый и второй сорт, как мясо. Мясо первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно", - сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231117/innovatsii-1910162560.html

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россия, владимир путин, брикс