https://ria.ru/20231117/rakushka-1910167134.html

СМИ: в Финляндии нашли возможно самую большую ракушку-жемчужницу в мире

СМИ: в Финляндии нашли возможно самую большую ракушку-жемчужницу в мире - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ: в Финляндии нашли возможно самую большую ракушку-жемчужницу в мире

В Финляндии найдена возможно самая большая ракушка-жемчужница в мире, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:43

2023-11-17T18:43

2023-11-17T18:43

финляндия

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Финляндии найдена возможно самая большая ракушка-жемчужница в мире, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle. "В общине Пуоланка провинции Кайнуу была найдена рекордная по длине устрица или, как ее еще называют, ракушка-жемчужница, длиной в 183 миллиметра", – передает Yle. Несколько довольно крупных жемчужниц было найдено во время недавнего исследования ручьев. По словам водолазов-исследователей, ранее в Северном регионе не было известно ни одного случая измерения столь крупной ракушки-жемчужницы. Возможно, что найденный экземпляр самый крупный в мире. Возраст ракушек-жемчужниц может достигать 200 лет. Рост двустворчатых обычно замедляется после 40 лет, достигая 120-130 миллиметров. Скорость роста ракушек в разных реках неодинакова, и возраст молодых особей можно определить по годовым кольцам на раковине живой ракушки. Хотя точный возраст найденного экземпляра неизвестен, очевидно, что она жила в ручье на протяжении всей независимости Финляндии. После проведения замеров, ракушки были возвращены в свою естественную среду обитания. Ракушки-жемчужницы – одни из важнейших животных Финляндии с точки зрения природной ценности, ключевой вид в своей среде обитания.

https://radiosputnik.ru/20230904/zhemchuzhina-1894128901.html

https://ria.ru/20231114/aisty-1909279291.html

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