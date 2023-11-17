Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Золотаревке в ДНР ракету из "Точки-У" - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/raketa-1910075693.html
Украинские войска выпустили по Золотаревке в ДНР ракету из "Точки-У"
Украинские войска выпустили по Золотаревке в ДНР ракету из "Точки-У" - РИА Новости, 17.11.2023
Украинские войска выпустили по Золотаревке в ДНР ракету из "Точки-У"
Украинские войска утром в пятницу выпустили одну ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Золотаревке, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:42
2023-11-17T13:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783502153_40:120:1240:795_1920x0_80_0_0_51f07c97f958166630c9676c04ed3edf.jpg
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили одну ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Золотаревке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Доброполье - населенный пункт Золотаревка (Шахтерский район): выпущена одна ракета ОТРК "Точка-У", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, украинские войска в 10.05 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783502153_0:0:1041:781_1920x0_80_0_0_60bb9216579d3aadb6a2d660c82c9b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Золотаревке в ДНР ракету из "Точки-У"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Золотаревке ракету из "Точки-У"

© РИА НовостиОбломки ракеты "Точка-У"
Обломки ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости
Обломки ракеты "Точка-У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили одну ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Золотаревке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Доброполье - населенный пункт Золотаревка (Шахтерский район): выпущена одна ракета ОТРК "Точка-У", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, украинские войска в 10.05 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 ноября, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала