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Украинские войска выпустили по Золотаревке в ДНР ракету из "Точки-У"

Украинские войска выпустили по Золотаревке в ДНР ракету из "Точки-У" - РИА Новости, 17.11.2023

Украинские войска выпустили по Золотаревке в ДНР ракету из "Точки-У"

Украинские войска утром в пятницу выпустили одну ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Золотаревке, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:42

2023-11-17T13:42

2023-11-17T13:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили одну ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Золотаревке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Доброполье - населенный пункт Золотаревка (Шахтерский район): выпущена одна ракета ОТРК "Точка-У", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, украинские войска в 10.05 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

донецкая народная республика

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2023

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины