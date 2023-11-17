https://ria.ru/20231117/provokatsii-1910202737.html

Симоньян призвала россиян не вестись на провокации, как в Дагестане

Симоньян призвала россиян не вестись на провокации, как в Дагестане - РИА Новости, 17.11.2023

Симоньян призвала россиян не вестись на провокации, как в Дагестане

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала российских патриотов не вестись на провокации, как в Дагестане. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T22:37

2023-11-17T22:37

2023-11-17T22:37

россия

махачкала

тель-авив

маргарита симоньян

нтв (телеканал)

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БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала российских патриотов не вестись на провокации, как в Дагестане. "Нам надо быть очень внимательными. И я хочу в очередной раз предостеречь нашу аудиторию патриотически настроенных людей, по-настоящему любящих Россию, родину нашу, не вестись, что называется, на эти все провокации, когда стараются разогреть ваши чувства таким образом, как вот это было в Дагестане, натравив вас на другую конфессию, нашу же российскую, на другую этническую группу. Вы должны понимать, что этим занимаются специально обученные люди, и они рассчитывают на вас, что вы примите участие в развале своей собственной страны. Как эти ребята почему-то подумали, что, развалив свой собственный аэропорт, можно каким-то образом помочь несчастным людям в этой больнице в Газе", - заявила Симоньян в эфире НТВ.Ранее в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.

https://ria.ru/20231110/dagestan-1908537633.html

россия

махачкала

тель-авив

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россия, махачкала, тель-авив, маргарита симоньян, нтв (телеканал)