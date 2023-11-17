Симоньян призвала россиян не вестись на провокации, как в Дагестане
Симоньян призвала российских патриотов не вестись на провокации, как в Дагестане
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала российских патриотов не вестись на провокации, как в Дагестане.
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"Нам надо быть очень внимательными. И я хочу в очередной раз предостеречь нашу аудиторию патриотически настроенных людей, по-настоящему любящих Россию, родину нашу, не вестись, что называется, на эти все провокации, когда стараются разогреть ваши чувства таким образом, как вот это было в Дагестане, натравив вас на другую конфессию, нашу же российскую, на другую этническую группу. Вы должны понимать, что этим занимаются специально обученные люди, и они рассчитывают на вас, что вы примите участие в развале своей собственной страны. Как эти ребята почему-то подумали, что, развалив свой собственный аэропорт, можно каким-то образом помочь несчастным людям в этой больнице в Газе", - заявила Симоньян в эфире НТВ.
Ранее в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.