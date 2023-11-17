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Симоньян призвала россиян не вестись на провокации, как в Дагестане - РИА Новости, 17.11.2023
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22:37 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/provokatsii-1910202737.html
Симоньян призвала россиян не вестись на провокации, как в Дагестане
Симоньян призвала россиян не вестись на провокации, как в Дагестане - РИА Новости, 17.11.2023
Симоньян призвала россиян не вестись на провокации, как в Дагестане
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала российских патриотов не вестись на провокации, как в Дагестане. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:37
2023-11-17T22:37
россия
махачкала
тель-авив
маргарита симоньян
нтв (телеканал)
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БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала российских патриотов не вестись на провокации, как в Дагестане. &quot;Нам надо быть очень внимательными. И я хочу в очередной раз предостеречь нашу аудиторию патриотически настроенных людей, по-настоящему любящих Россию, родину нашу, не вестись, что называется, на эти все провокации, когда стараются разогреть ваши чувства таким образом, как вот это было в Дагестане, натравив вас на другую конфессию, нашу же российскую, на другую этническую группу. Вы должны понимать, что этим занимаются специально обученные люди, и они рассчитывают на вас, что вы примите участие в развале своей собственной страны. Как эти ребята почему-то подумали, что, развалив свой собственный аэропорт, можно каким-то образом помочь несчастным людям в этой больнице в Газе&quot;, - заявила Симоньян в эфире НТВ.Ранее в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
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россия, махачкала, тель-авив, маргарита симоньян, нтв (телеканал)
Россия, Махачкала, Тель-Авив, Маргарита Симоньян, НТВ (телеканал)
Симоньян призвала россиян не вестись на провокации, как в Дагестане

Симоньян призвала российских патриотов не вестись на провокации, как в Дагестане

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала российских патриотов не вестись на провокации, как в Дагестане.
«

"Нам надо быть очень внимательными. И я хочу в очередной раз предостеречь нашу аудиторию патриотически настроенных людей, по-настоящему любящих Россию, родину нашу, не вестись, что называется, на эти все провокации, когда стараются разогреть ваши чувства таким образом, как вот это было в Дагестане, натравив вас на другую конфессию, нашу же российскую, на другую этническую группу. Вы должны понимать, что этим занимаются специально обученные люди, и они рассчитывают на вас, что вы примите участие в развале своей собственной страны. Как эти ребята почему-то подумали, что, развалив свой собственный аэропорт, можно каким-то образом помочь несчастным людям в этой больнице в Газе", - заявила Симоньян в эфире НТВ.

Ранее в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию
10 ноября, 00:55
 
РоссияМахачкалаТель-АвивМаргарита СимоньянНТВ (телеканал)
 
 
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