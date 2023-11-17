https://ria.ru/20231117/proizvodstva-1910095226.html

Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза

Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза - РИА Новости, 17.11.2023

Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза

Выпуск хлебобулочных изделий на производстве компании "Восход - Центр" увеличился в 1,5 раза, для этого в Подмосковье была установлена новая производственная... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:54

2023-11-17T14:54

2023-11-17T14:54

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выпуск хлебобулочных изделий на производстве компании "Восход - Центр" увеличился в 1,5 раза, для этого в Подмосковье была установлена новая производственная линия, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Восход - Центр", специализирующаяся на производстве замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий, в полтора раза увеличила объем выпускаемой продукции. В рамках реализации инвестиционного проекта по расширению мощностей и модернизации производства на предприятии в Мытищах была установлена новая производственная линия, усовершенствовано печное отделение, автоматизирован участок заморозки и упаковки продукции", - отметили в ведомстве. По словам зампред правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в проект составил более 320 миллионов рублей. При этом на предприятии появилось около 30 новых рабочих мест. За счет модернизации производства увеличился ассортимент выпускаемой продукции, в первую очередь – хлеба, багета, чиабатты. Всего – более 50 наименований. Производство обеспечивает торговые сети не только в Московской области, но и во всей России.

https://ria.ru/20231116/goroda-1909956821.html

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), мытищи, россия