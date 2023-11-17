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Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза - РИА Новости, 17.11.2023
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Новости Подмосковья
 
14:54 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/proizvodstva-1910095226.html
Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза
Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза - РИА Новости, 17.11.2023
Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза
Выпуск хлебобулочных изделий на производстве компании "Восход - Центр" увеличился в 1,5 раза, для этого в Подмосковье была установлена новая производственная... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:54
2023-11-17T14:54
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экономика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выпуск хлебобулочных изделий на производстве компании "Восход - Центр" увеличился в 1,5 раза, для этого в Подмосковье была установлена новая производственная линия, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Восход - Центр", специализирующаяся на производстве замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий, в полтора раза увеличила объем выпускаемой продукции. В рамках реализации инвестиционного проекта по расширению мощностей и модернизации производства на предприятии в Мытищах была установлена новая производственная линия, усовершенствовано печное отделение, автоматизирован участок заморозки и упаковки продукции", - отметили в ведомстве. По словам зампред правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в проект составил более 320 миллионов рублей. При этом на предприятии появилось около 30 новых рабочих мест. За счет модернизации производства увеличился ассортимент выпускаемой продукции, в первую очередь – хлеба, багета, чиабатты. Всего – более 50 наименований. Производство обеспечивает торговые сети не только в Московской области, но и во всей России.
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экономика, московская область (подмосковье), мытищи, россия
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Россия
Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза

Подмосковная компания увеличила производство хлебобулочных изделий в 1,5 раза

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПроизводство хлеба
Производство хлеба - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Производство хлеба. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выпуск хлебобулочных изделий на производстве компании "Восход - Центр" увеличился в 1,5 раза, для этого в Подмосковье была установлена новая производственная линия, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"Компания "Восход - Центр", специализирующаяся на производстве замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий, в полтора раза увеличила объем выпускаемой продукции. В рамках реализации инвестиционного проекта по расширению мощностей и модернизации производства на предприятии в Мытищах была установлена новая производственная линия, усовершенствовано печное отделение, автоматизирован участок заморозки и упаковки продукции", - отметили в ведомстве.
По словам зампред правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в проект составил более 320 миллионов рублей. При этом на предприятии появилось около 30 новых рабочих мест.
За счет модернизации производства увеличился ассортимент выпускаемой продукции, в первую очередь – хлеба, багета, чиабатты. Всего – более 50 наименований. Производство обеспечивает торговые сети не только в Московской области, но и во всей России.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)МытищиРоссия
 
 
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