https://ria.ru/20231117/proizvodstva-1910095226.html
Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза
Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза - РИА Новости, 17.11.2023
Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза
Выпуск хлебобулочных изделий на производстве компании "Восход - Центр" увеличился в 1,5 раза, для этого в Подмосковье была установлена новая производственная... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:54
2023-11-17T14:54
2023-11-17T14:54
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
мытищи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776474200_0:141:2943:1796_1920x0_80_0_0_8b5fb4179e7c34ceddabe84e57aaf101.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выпуск хлебобулочных изделий на производстве компании "Восход - Центр" увеличился в 1,5 раза, для этого в Подмосковье была установлена новая производственная линия, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Восход - Центр", специализирующаяся на производстве замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий, в полтора раза увеличила объем выпускаемой продукции. В рамках реализации инвестиционного проекта по расширению мощностей и модернизации производства на предприятии в Мытищах была установлена новая производственная линия, усовершенствовано печное отделение, автоматизирован участок заморозки и упаковки продукции", - отметили в ведомстве. По словам зампред правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в проект составил более 320 миллионов рублей. При этом на предприятии появилось около 30 новых рабочих мест. За счет модернизации производства увеличился ассортимент выпускаемой продукции, в первую очередь – хлеба, багета, чиабатты. Всего – более 50 наименований. Производство обеспечивает торговые сети не только в Московской области, но и во всей России.
https://ria.ru/20231116/goroda-1909956821.html
московская область (подмосковье)
мытищи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776474200_132:0:2660:1896_1920x0_80_0_0_5e0c8060b2e876a824a4304d0c7c1286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), мытищи, россия
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Россия
Подмосковное предприятие увеличило производство хлеба и выпечки в 1,5 раза
Подмосковная компания увеличила производство хлебобулочных изделий в 1,5 раза