https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910064399.html

В Югре трое подростков избили ребенка, возвращавшегося из магазина

В Югре трое подростков избили ребенка, возвращавшегося из магазина - РИА Новости, 17.11.2023

В Югре трое подростков избили ребенка, возвращавшегося из магазина

Трое подростков избили 12-летнего мальчика, который возвращался из продуктового магазина в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:59

2023-11-17T12:59

2023-11-17T13:02

происшествия

пыть-ях

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Трое подростков избили 12-летнего мальчика, который возвращался из продуктового магазина в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "По предварительной информации, 12-летний мальчик пошел в продуктовый магазин, и на обратном пути его избили трое подростков. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку. По информации Telegram-канала Ural Mash, мальчик был избит до сотрясения мозга из-за сдачи с покупки хлеба, которую трое неизвестных потребовали у ребенка. Когда школьник сказал, что денег нет, его жестоко избили.

https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910004213.html

пыть-ях

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, пыть-ях, ханты-мансийский автономный округ