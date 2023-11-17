https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910064399.html
В Югре трое подростков избили ребенка, возвращавшегося из магазина
В Югре трое подростков избили ребенка, возвращавшегося из магазина - РИА Новости, 17.11.2023
В Югре трое подростков избили ребенка, возвращавшегося из магазина
Трое подростков избили 12-летнего мальчика, который возвращался из продуктового магазина в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:59
2023-11-17T12:59
2023-11-17T13:02
происшествия
пыть-ях
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Трое подростков избили 12-летнего мальчика, который возвращался из продуктового магазина в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "По предварительной информации, 12-летний мальчик пошел в продуктовый магазин, и на обратном пути его избили трое подростков. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку. По информации Telegram-канала Ural Mash, мальчик был избит до сотрясения мозга из-за сдачи с покупки хлеба, которую трое неизвестных потребовали у ребенка. Когда школьник сказал, что денег нет, его жестоко избили.
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910004213.html
пыть-ях
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, пыть-ях, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре трое подростков избили ребенка, возвращавшегося из магазина
В Югре трое подростков избили 12-летнего мальчика, возвращавшегося из магазина