https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910030183.html
В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих
В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих - РИА Новости, 17.11.2023
В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих
Мужчина, дважды неудачно пытавшийся изнасиловать женщин-прохожих на юге Москвы, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:58
2023-11-17T10:58
2023-11-17T10:58
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина, дважды неудачно пытавшийся изнасиловать женщин-прохожих на юге Москвы, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК. По данным следствия, вечером 7 июля осужденный попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, однако той удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной - с тем же успехом. Вскоре несостоявшийся насильник был задержан и на допросе полностью признал вину. По данным следствия, у мужчины уже есть судимость за особо тяжкое преступление (какое, не уточняется). "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине. Он признан виновным в покушении на изнасилование... Приговором Симоновского районного суда Москвы обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих
В Москве осужден извращенец, дважды неудачно пытавшийся изнасиловать прохожих
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Мужчина, дважды
неудачно пытавшийся изнасиловать женщин-прохожих на юге Москвы, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК.
По данным следствия, вечером 7 июля осужденный попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, однако той удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной - с тем же успехом.
В Новосибирске арестовали киллеров, не убивших бизнесмена семью выстрелами
Вскоре несостоявшийся насильник был задержан и на допросе полностью признал вину. По данным следствия, у мужчины уже есть судимость за особо тяжкое преступление (какое, не уточняется).
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине. Он признан виновным в покушении на изнасилование... Приговором Симоновского районного суда Москвы обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.