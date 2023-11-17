https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910030183.html

В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих

В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих - РИА Новости, 17.11.2023

В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих

Мужчина, дважды неудачно пытавшийся изнасиловать женщин-прохожих на юге Москвы, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:58

2023-11-17T10:58

2023-11-17T10:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина, дважды неудачно пытавшийся изнасиловать женщин-прохожих на юге Москвы, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК. По данным следствия, вечером 7 июля осужденный попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, однако той удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной - с тем же успехом. Вскоре несостоявшийся насильник был задержан и на допросе полностью признал вину. По данным следствия, у мужчины уже есть судимость за особо тяжкое преступление (какое, не уточняется). "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине. Он признан виновным в покушении на изнасилование... Приговором Симоновского районного суда Москвы обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва