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В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих - РИА Новости, 17.11.2023
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10:58 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910030183.html
В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих
В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих - РИА Новости, 17.11.2023
В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих
Мужчина, дважды неудачно пытавшийся изнасиловать женщин-прохожих на юге Москвы, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:58
2023-11-17T10:58
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина, дважды неудачно пытавшийся изнасиловать женщин-прохожих на юге Москвы, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК. По данным следствия, вечером 7 июля осужденный попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, однако той удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной - с тем же успехом. Вскоре несостоявшийся насильник был задержан и на допросе полностью признал вину. По данным следствия, у мужчины уже есть судимость за особо тяжкое преступление (какое, не уточняется). "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине. Он признан виновным в покушении на изнасилование... Приговором Симоновского районного суда Москвы обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве осудили мужчину, дважды неудачно пытавшегося изнасиловать прохожих

В Москве осужден извращенец, дважды неудачно пытавшийся изнасиловать прохожих

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина, дважды неудачно пытавшийся изнасиловать женщин-прохожих на юге Москвы, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК.
По данным следствия, вечером 7 июля осужденный попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, однако той удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной - с тем же успехом.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вскоре несостоявшийся насильник был задержан и на допросе полностью признал вину. По данным следствия, у мужчины уже есть судимость за особо тяжкое преступление (какое, не уточняется).
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине. Он признан виновным в покушении на изнасилование... Приговором Симоновского районного суда Москвы обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
 
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