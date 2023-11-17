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Во Владикавказе автомобиль влетел в пешеходов на остановке
Во Владикавказе автомобиль влетел в пешеходов на остановке - РИА Новости, 17.11.2023
Во Владикавказе автомобиль влетел в пешеходов на остановке
Легковой автомобиль в пятницу въехал в остановку во Владикавказе, сбив двух пешеходов, сообщает управление МЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:27
2023-11-17T10:27
2023-11-17T10:37
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 17 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль в пятницу въехал в остановку во Владикавказе, сбив двух пешеходов, сообщает управление МЧС по Северной Осетии. "В 09.30 поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Chevrolet Cruz не справился с управлением и совершил наезд на остановку, расположенную во Владикавказе на проспекте Коста, 273. <...> Пострадали двое человек, ожидающих общественный транспорт на остановке: женщина и мужчина", – информирует ведомство в Telegram-канале.Пострадавших госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Насколько тяжелые травмы они получили, пока неясно.
https://ria.ru/20231116/mvd-1909902037.html
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владикавказе автомобиль влетел в пешеходов на остановке
Во Владикавказе водитель легковушки сбил двух пешеходов на остановке