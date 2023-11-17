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В Челябинской области раскрыли убийство отца пяти детей - РИА Новости, 17.11.2023
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10:15 17.11.2023 (обновлено: 10:31 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910020244.html
В Челябинской области раскрыли убийство отца пяти детей
В Челябинской области раскрыли убийство отца пяти детей - РИА Новости, 17.11.2023
В Челябинской области раскрыли убийство отца пяти детей
Полиция задержала подозреваемых в убийстве фермера в Кизильском районе Челябинской области, совершенном в декабре прошлого года, сообщает в пятницу региональный РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:15
2023-11-17T10:31
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в убийстве фермера в Кизильском районе Челябинской области, совершенном в декабре прошлого года, сообщает в пятницу региональный главк МВД РФ. Как передавало СУСК, днем 29 декабря 2022 года в Кизильском районе на территории животноводческой фермы нашли убитым 56-летнего мужчину. Местные СМИ тогда писали, что неизвестные расстреляли фермера, державшего 200 лошадей, и скрылись. У убитого остались жена и пять детей. По данным полиции, тогда же работники фермы рассказали сыщикам, что подозреваемых двое, они были одеты в камуфляж, а на головах были балаклавы. Перед нападением работников связали и забрали телефоны, а после убийства пленников заставили рубить прорубь, чтобы утопить тело. Подозреваемые скрылись на "Ниве" хозяина фермы, прихватив его ружье и телефоны работников. Позже машину обнаружили брошенной в кустах. "Выйти на след подозреваемых удалось осенью. В поле зрения оказались двое 24-летних жителей Магнитогорска, занимавшихся разбоями и вымогательствами… Проверяя подозреваемых на причастность к преступлению, полицейские установили, что в день убийства они выезжали из Магнитогорска и продолжительное время могли находиться в районе поселка Измайловский", - говорится в релизе. По предварительным данным, нападение на фермера было спланированным: подозреваемые под видом охотников изучали местность, продумывая маршрут передвижения и пути отхода, предпринимали меры маскировки. Обоих молодых людей задержали по местам проживания, в ходе обысков у них изъяты два незарегистрированных ружья и патроны. Фигуранты заключены в СИЗО по уголовным делам об убийстве, вымогательстве и разбое.
https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909751915.html
https://ria.ru/20231004/mvd-1900431527.html
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происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия
Происшествия, Челябинская область, Магнитогорск, Россия
В Челябинской области раскрыли убийство отца пяти детей

В Челябинской области раскрыли убийство фермера — отца пяти детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в убийстве фермера в Кизильском районе Челябинской области, совершенном в декабре прошлого года, сообщает в пятницу региональный главк МВД РФ.
Как передавало СУСК, днем 29 декабря 2022 года в Кизильском районе на территории животноводческой фермы нашли убитым 56-летнего мужчину. Местные СМИ тогда писали, что неизвестные расстреляли фермера, державшего 200 лошадей, и скрылись. У убитого остались жена и пять детей.
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По данным полиции, тогда же работники фермы рассказали сыщикам, что подозреваемых двое, они были одеты в камуфляж, а на головах были балаклавы. Перед нападением работников связали и забрали телефоны, а после убийства пленников заставили рубить прорубь, чтобы утопить тело.
Подозреваемые скрылись на "Ниве" хозяина фермы, прихватив его ружье и телефоны работников. Позже машину обнаружили брошенной в кустах.
"Выйти на след подозреваемых удалось осенью. В поле зрения оказались двое 24-летних жителей Магнитогорска, занимавшихся разбоями и вымогательствами… Проверяя подозреваемых на причастность к преступлению, полицейские установили, что в день убийства они выезжали из Магнитогорска и продолжительное время могли находиться в районе поселка Измайловский", - говорится в релизе.
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По предварительным данным, нападение на фермера было спланированным: подозреваемые под видом охотников изучали местность, продумывая маршрут передвижения и пути отхода, предпринимали меры маскировки.
Обоих молодых людей задержали по местам проживания, в ходе обысков у них изъяты два незарегистрированных ружья и патроны. Фигуранты заключены в СИЗО по уголовным делам об убийстве, вымогательстве и разбое.
 
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