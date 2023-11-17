https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910020244.html

В Челябинской области раскрыли убийство отца пяти детей

В Челябинской области раскрыли убийство отца пяти детей - РИА Новости, 17.11.2023

В Челябинской области раскрыли убийство отца пяти детей

Полиция задержала подозреваемых в убийстве фермера в Кизильском районе Челябинской области, совершенном в декабре прошлого года, сообщает в пятницу региональный РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:15

2023-11-17T10:15

2023-11-17T10:31

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в убийстве фермера в Кизильском районе Челябинской области, совершенном в декабре прошлого года, сообщает в пятницу региональный главк МВД РФ. Как передавало СУСК, днем 29 декабря 2022 года в Кизильском районе на территории животноводческой фермы нашли убитым 56-летнего мужчину. Местные СМИ тогда писали, что неизвестные расстреляли фермера, державшего 200 лошадей, и скрылись. У убитого остались жена и пять детей. По данным полиции, тогда же работники фермы рассказали сыщикам, что подозреваемых двое, они были одеты в камуфляж, а на головах были балаклавы. Перед нападением работников связали и забрали телефоны, а после убийства пленников заставили рубить прорубь, чтобы утопить тело. Подозреваемые скрылись на "Ниве" хозяина фермы, прихватив его ружье и телефоны работников. Позже машину обнаружили брошенной в кустах. "Выйти на след подозреваемых удалось осенью. В поле зрения оказались двое 24-летних жителей Магнитогорска, занимавшихся разбоями и вымогательствами… Проверяя подозреваемых на причастность к преступлению, полицейские установили, что в день убийства они выезжали из Магнитогорска и продолжительное время могли находиться в районе поселка Измайловский", - говорится в релизе. По предварительным данным, нападение на фермера было спланированным: подозреваемые под видом охотников изучали местность, продумывая маршрут передвижения и пути отхода, предпринимали меры маскировки. Обоих молодых людей задержали по местам проживания, в ходе обысков у них изъяты два незарегистрированных ружья и патроны. Фигуранты заключены в СИЗО по уголовным делам об убийстве, вымогательстве и разбое.

https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909751915.html

https://ria.ru/20231004/mvd-1900431527.html

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происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия